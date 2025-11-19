Cambero califica la situación del PR+ como una «fractura insalvable» y denuncia «ilegalidades»
El excandidato a presidir el partido regionalista critica una «absoluta falta de transparencia, irregularidades y desprecio personal»
Logroño
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:42
Fausto Cambero, que en las dos últimas elecciones fue el candidato a la Alcaldía de Baños de Río Tobía por el Partido Riojano ... , ha justificado su baja del partido y, por consiguiente, la retirada de su opción a la presidencia por lo que considera una «absoluta falta de transparencia, irregularidades democráticas y desprecio personal ejercido por la candidatura oficialista liderada por Rita Beltrán y sus afines». Cambero califica la situación actual de «fractura insalvable que evidencia un gobierno interno basado en la dictadura y el interés personal, no en el proyecto regionalista». Para el ya excandidato a la presidencia del PR+ la crisis se desencadenó tras la aparición de figuras ligadas a Vinea en la candidatura de Beltrán, lo que ha provocado la división interna.
«La invitación de Rita Beltrán y Montserrat Bañares a miembros de Vinea al chamizo del PR+ en San Mateo fue considerada una línea roja superada», declara Cambero, que incluso lo considera una provocación. Y expone que «la decisión de presentar una candidatura alternativa no fue por ambición, sino para garantizar la escucha y la democracia en el partido». Cambero también señala «ilegalidades» en votaciones y reuniones de la comisión permanente y la «deshumanización», lo que ha desembocado en un «ambiente insostenible». «Hemos aguantado despropósitos, engaños y ataques, y no podemos seguir avalando esta gestión en un proyecto político viciado, liderado por sinvergüenzas, dictadores y malas personas», concluye Cambero.
Diario LA RIOJA preguntó a Rita Beltrán el pasado 5 de noviembre sobre si en su candidatura había miembros de Vinea y entonces expuso que «no puedo dar nombres, cuando se haga pública ya se verá quién está, no obstante, yo soy de abrir puertas y ventanas a gente con ideas regionalistas». Después, el 12 de noviembre, ante la misma pregunta aplazó su respuesta al siguiente lunes. Aquel día, el pasado 17 de noviembre, emplazó a este periódico al día siguiente, cuando se celebraba la comisión permanente del PR+. «No es que quiera dar largas, es que la otra candidatura está en periodo de subsanación. Y hasta que la otra no esté aceptada, yo no voy a hablar de la mía», justificó Beltrán.
Aprobada la candidatura de su rival, el martes Beltrán rehusó igualmente a detallar su propuesta: «Al haber dos candidaturas tenemos que enviar un correo a la filiación para informar», explicó. Y ayer, retirada la candidatura de Cambero, aunque admitió que hay personas procedentes de Vinea en su candidatura, rehusó dar nombres y realizar declaraciones para anunciar a una rueda de prensa mañana viernes.
