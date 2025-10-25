LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tienda de Calzados Ebro en la calle Chile, que cerrará a final de mes. Justo Rodríguez

Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada

La compañía logroñesa, que abrió su primer comercio hace 65 años, rescindirá nueve contratos en octubre y mantendrá unos meses más el establecimiento de Avenida de la Paz

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Calzados Ebro se encuentra en la recta final de su trayectoria, que arrancó hace 65 años con su primera tienda en el número 49 de ... la calle Mayor de Logroño. La tercera generación de la familia fundadora está ahora al frente del negocio pero la crisis que vive el comercio de ciudad en general, y el del sector del calzado en particular, les ha abocado a emprender un proceso de liquidación ordenado con el firme propósito de saldar cualquier tipo de deuda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada

Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada