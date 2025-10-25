Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada

Calzados Ebro se encuentra en la recta final de su trayectoria, que arrancó hace 65 años con su primera tienda en el número 49 de ... la calle Mayor de Logroño. La tercera generación de la familia fundadora está ahora al frente del negocio pero la crisis que vive el comercio de ciudad en general, y el del sector del calzado en particular, les ha abocado a emprender un proceso de liquidación ordenado con el firme propósito de saldar cualquier tipo de deuda.

Los dueños de esta compañía de distribución de todo tipo de zapatos y zapatillas para público diverso han comenzado a tomar decisiones que nunca hubieran deseado. Pero ya tienen decidido cerrar a finales de mes una de sus dos tiendas de Logroño, Super Calzados, ubicada en el número 3 de la calle Chile. Mientras que el otro establecimiento que también está abierto, en Avenida de la Paz 68, continuará en funcionamiento durante un tiempo todavía «indeterminado», posiblemente hasta que liquide todas sus existencias actuales.

En ese momento, que podría llegar en unos meses, se pondrá fin a la trayectoria de Calzados Ebro, con sede en el polígono Cantabria donde tiene su almacén para la distribución a otros clientes. Además de las dos tiendas aún abiertas, la compañía ha llegado a tener dos más, en Pío XII y República Argentina. Y la plantilla llegó a estar formada por más de 25 empleados, entre tiendas y almacén. Pero con el paso de los años ha habido jubilaciones y también traslados a otros puestos de trabajo.

Actualmente tiene alrededor de una docena de operarios, algunos de ellos vinculados desde hace décadas con esta empresa familiar. Con la finalización de octubre, se rescinden nueve contratos y permanecerán tres operarios para seguir con el día a día hasta la liquidación definitiva.