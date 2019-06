«Nosotros tenemos calefacción, pero no podemos ponerla»

«Yo no entiendo nada la factura de la luz y espero con este curso saber algo más y sobre todo que me enseñen a pagar menos. En casa vivimos cinco y llegamos muy mal a fin de mes porque hay que pagar la hipoteca, así que cuando sube la factura de la electricidad, pues peor todavía. Pagamos unos 90 euros, pero cuando hace mucho frío nos sube mucho. Tenemos calefacción, pero no nos podemos permitir ponerla, así que nos arreglamos poniéndoles más mantas a los nenes, tengo tres. Si pones la calefacción te quedas sin comer».