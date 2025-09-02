LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano

En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC

La Rioja

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

La Guardia Civil ha practicado una detención en La Rioja dentro de la operación 'Solapado' contra una banda de estafadores que se apropiaron de más de un millón de euros de diferentes empresas y entidades públicas de 16 localidades de Huesca.

En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC (Business Email Compromise», consistente en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por personas de confianza dentro de la organización para lograr que sus víctimas realicen transferencias o compartan información confidencial. En concreto se les acusa de 31 delitos de estafa, 15 de blanqueo de capitales, siete de falsificación de documentos y uno de usurpación de estado civil, según informó la Benemérita.

Después de un año de investigación, entre los pasados meses de mayo y agosto, los agentes pudieron identificar, localizar y detener a los posibles autores, mediante un operativo coordinado, en las provincias de La Rioja, Alicante, Almería, Barcelona, Córdoba, Gerona, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra y Pontevedra, así como en Alemania y Portugal.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con los detenidos, en diferentes Juzgados de Instrucción de Huesca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  3. 3 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  4. 4 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  7. 7

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  8. 8

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  9. 9 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  10. 10 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano

Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano