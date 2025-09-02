Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC

La Rioja Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

La Guardia Civil ha practicado una detención en La Rioja dentro de la operación 'Solapado' contra una banda de estafadores que se apropiaron de más de un millón de euros de diferentes empresas y entidades públicas de 16 localidades de Huesca.

En total, han sido detenidas 17 personas e investigadas otras 10 en relación a estas estafas, que se cometían siguiendo el método BEC (Business Email Compromise», consistente en un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por personas de confianza dentro de la organización para lograr que sus víctimas realicen transferencias o compartan información confidencial. En concreto se les acusa de 31 delitos de estafa, 15 de blanqueo de capitales, siete de falsificación de documentos y uno de usurpación de estado civil, según informó la Benemérita.

Después de un año de investigación, entre los pasados meses de mayo y agosto, los agentes pudieron identificar, localizar y detener a los posibles autores, mediante un operativo coordinado, en las provincias de La Rioja, Alicante, Almería, Barcelona, Córdoba, Gerona, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra y Pontevedra, así como en Alemania y Portugal.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con los detenidos, en diferentes Juzgados de Instrucción de Huesca.