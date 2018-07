Cabalgando en Utrecht

Formado en Secundaria y Bachillerato en el IES Tomás Mingot, este joven logroñés de 19 años es de esas personas que descubre su profesión a edad muy temprana. Fue gracias a una actividad extraescolar cuando contaba solo con diez años. La hípica comenzó siendo un hobby para él, pero rápidamente se dio cuenta de que quería formar parte del «mundo de los caballos». Su mayor sueño desde muy joven era «llegar a ser un jinete olímpico» y con el ánimo de conseguirlo tuvo que emigrar porque en España «encontrar una oportunidad así es más complicado».

Por ello, en el momento en el que finalizó sus estudios en su instituto, decidió obtener el título de técnico deportivo de hípica de nivel 1 en Pamplona. Con esta credencial «puedes dedicarte a dar clases como profesor y pude comenzar a trabajar en diferentes clubes de la zona riojana y alrededores».

A comienzos de mayo del 2017 llegó a Utrecht, la cuarta ciudad más poblada de Holanda. Salió de Logroño con destino a esta 'histórica' ciudad neerlandesa, sintiéndose «muy animado» por sus padres y amigos, pero también contando con un «gran apoyo» del Centro Ecuestre Los Olivares de Logroño y de la Federación Hípica Riojana.

«Este año me he formado como jinete y he podido concursar en diferentes lugares»