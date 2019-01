Se buscan castores en el Iregua 01:29 Árboles roídos y talados por los castores en el parque del Iregua de Logroño. :: D.M.A. El Ayuntamiento de Logroño intenta localizar a los animales, a los que se atribuyen daños y la 'tala' de varios árboles ribereños DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 18 enero 2019, 19:02

Desde hace meses algunos árboles de la ribera del río en el parque del Iregua de Logroño amanecen roídos, pelados, talados, abatidos sobre el cauce. Pero no ha habido leñadores ni los chopos son víctimas de las termitas, más bien es la prueba de la existencia de castores en la zona.

El Ayuntamiento de Logroño es consciente y, según ha informado el concejal de Medio Ambiente a Diario LA RIOJA, ya están avisados tanto la CHE, como Medio Natural y la Policía Local, porque el objetivo es atrapar a la que consideran una «especie invasora» que ahuyenta a otro animal, autóctono y protegido, como es el visón.

«No es normal que esté ahí y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para intentar cogerlo, o cogerlos, no sabemos si solo es uno o varios», expone Ruiz Tutor. Según Medio Natural, estos castores proceden «de una suelta no autorizada de ejemplares que se produjo hace varios años y que afectaba al valle del Ebro».

No obstante, desde la delegación de Ecologistas en Acción en La Rioja Julio Verdú opina que «el castor no ataca a otros animales, puede ser hasta beneficioso, aunque produzca daños cortando vegetación para construir sus presas, estos son asumibles, sube aguas arriba porque necesita remansos». Para Verdú, la presencia de los castores en el Iregua, años después de su suelta, muestra que «se han adaptado bien». «Los ríos tienen otros muchos problemas que no detectamos», asegura Verdú.