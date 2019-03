Los buenos hábitos marcan el paso

«Esto es como lo que hacen nuestras madres, salir a caminar», me comenta Rubén momentos antes de tomar la salida con su familia en el primer Paseo Saludable de la temporada. Junto a él, decenas de participantes se dan puntual cita en el aparcamiento del CIBIR en una mañana tan soleada y sana como la actividad programada, razón de más para el éxito de la convocatoria, que concitó a unos 1.400 participantes. La mayoría paseantes de edad madura, pero también jóvenes, chavales y niños (alguno en carrito) y no pocos perros acompañantes. Y es que la actividad física y la mejora de nuestro estilo de vida, objetivos de los Paseos Saludables que promueve la Consejería de Salud desde el año 2009, no saben de edad.

Y precisamente tras confesar su edad y recoger un botellín de agua y una mochila de tela en el punto de recepción, los caminantes enfilaron a buen paso los 8,8 kilómetros del recorrido programado, que en la mañana de ayer discurrió paralelo al cauce del Iregua hasta alcanzar la pasarela nueva que se eleva sobre el río a la altura de Villamediana, para luego regresar por el camino de Cascajos hasta el punto de partida. A mitad de camino y para aliviar el esfuerzo se repartieron peras de Rincón de Soto; al finalizarlo tocó hacer estiramientos y algún ejercicio de flexibilidad. Y hoy, el día después, se sortearán cinco pares de calzado deportivo entre los participantes, cuyos ganadores se conocerán a través de las redes sociales.

El calendario de los Paseos Saludables 2019 se prolongará durante tres domingos más: el 7 de abril la ruta será hasta el paraje de 'Valgaroz', el 28 de abril hasta la 'Planilla de Villamediana' y del 12 de mayo por el 'Camino de los Vinateros'. Se trata de recorridos de dificultad baja-media y una duración de entre dos y tres horas que discurren por caminos seguros para andar y de fácil accesibilidad. Los beneficios para nuestra salud y el ambiente de camaradería están garantizados.