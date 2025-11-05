Diego Marín A. Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:30 Comenta Compartir

El Espacio Lagares de Logroño acogió este martes una jornada organizada por Coca-Cola y Dircom sobre emprendimiento femenino dentro de la novena 'Gira Mujeres', iniciativa que ofrece formación y acompañamiento para poner en marcha negocios. Además de Luis Pérez, gerente de ADER; Ane Epalza, representante de Coca-Cola; e Isabel Díez, vicerrectora de UNIR; participó la emprendedora riojana María Subirán, graduada en Relaciones Internacionales y Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, y directora de Comunicación de Garnacha Solutions (Calahorra).

– ¿Por qué se decidió a emprender profesionalmente?

– Empezamos hace siete años y la verdad es que no quería porque sé, por mi padre, que es un mundo muy complicado. Pero como no podía estar quieta y acababa de salir de la universidad… Al final ha sido lo mejor que he podido hacer. Tengo una agencia de marketing que trabajábamos con hostelería y, a partir de la pandemia, también en EEUU.

– ¿Ha encontrado dificultades para poner en marcha su negocio?

– España es un país muy complicado para emprender. No necesitamos ayuda, no queremos dinero público, pero sí que haya menos trabajas y sea más cómodo el pago de impuestos. El problema que nos encontramos aquí es poder poner en marcha una empresa, que es muy dificultoso.

– Eso es lo malo pero, ¿qué tiene de bueno emprender?

– Lo bueno es que contratas a personas jóvenes, creas equipo, generas nóminas y das forma a un ámbito en el que la gente puede trabajar y desarrollarse profesionalmente en un clima sano. Es verdad que hay muchos problemas pero también es muy gratificante resolverlos.

– ¿Animaría a otras mujeres a emprender también?

– Creo que España necesita gente que dé el paso, se necesita tejido empresarial, gente que quiera mover el país. Por eso animo a la gente a dar el paso. Sé que es complicado pero todo es ponerse. Si yo puedo, puede cualquiera.

– ¿Cuántos trabajadores tiene?

– Ahora mismo somos trece.

Ampliar Los participantes en las jornadas de emprendimiento de Coca-Cola. Sonia Tercero

–¿En qué ámbitos profesionales se mueve Garnacha Solutions?

– En España trabajamos con diferentes tipos de sectores. Empezamos con bodegas y ahora nos hemos abierto a todos los sectores, siempre y cuando el cliente quiera apostar por el mundo de la comunicación. En EE UU, en Chicago, trabajamos en el sector inmobiliario, sobre todo con rascacielos. Lo que más hacemos es comunicación para conseguir el cliente perfecto del sector para nuestros propios clientes.

– ¿Y qué se necesita para poder emprender adecuadamente?

– Lo primero, creo que debemos ser más amables con la persona que emprende. Debería cambiar la comunicación para que no haya tanto rechazo a la hora de emprender. Y por parte de las instituciones no queremos ayudas sino que no nos pongan zancadillas. Los gobiernos deberían ser amigos de las empresas, trabajar a nuestro favor, no en contra. Y rebajar la sobrerregulación de los empleados porque no es necesaria.

Temas

Mujeres

Logroño

Calahorra

Chicago

España

ADER