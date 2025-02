La buena campaña apícola de 2024 da paso a labores de mantenimiento de colmenas

Sanda Sainz Miércoles, 5 de febrero 2025, 07:06 Comenta Compartir

Apícola Tío Perico de Galilea cuenta con unas doscientas colmenas distribuidas en el Valle de Ocón, dentro de la Reserva de la Biosfera de La Rioja. Su responsable, Pedro Sáenz Espinosa, explica que en estos momentos su labor se centra en el mantenimiento y reparación de las colmenas, pintarlas y arreglar los cuadros de miel.

Además de vender este producto comercializa enjambres. Con la floración de los almendros silvestres, espera que en treinta o cuarenta días florezcan los de producción agrícola. Por ese motivo ahora echa jarabes a las colmenas para que se adelanten y poder sacar las primeras reinas de la temporada. A diferencia de la campaña de 2023, muy mala, el apicultor destaca que la de 2024 ha sido buena a nivel de producción de miel.

Si va todo bien, suele hacer una cata (extracción) a principios de julio. En el caso de que la temporada sea extraordinaria se repite en agosto. A finales de septiembre y principios de octubre se produce la recogida principal de este producto natural. En el valle no hay presión de la avispa asiática (vespa velutina), aunque se sufre el problema de la varroa, un parásito que afecta a las abejas y requiere estar muy pendiente.

Otra cuestión que plantea el apicultor es la exigencia de un purismo para la producción nacional, con la que está de acuerdo, pero no con las importaciones que no cumplen las normas de aquí. También rechaza la venta de siropes en las grandes superficies, azúcar con un porcentaje mínimo de miel que sirve para que pongan esta palabra en grande, lo que lleva a engaño y no es un alimento sano. Por otro lado, hace unos cinco años comenzó a ofrecer visitas guiadas con un balance positivo. Esta semana ha iniciado la promoción para la próxima temporada que comenzará a finales de marzo o principios de abril, en función de las condiciones climatológicas. Es algo complementario al trabajo habitual del apicultor y la recaudación ayudar al gasto de las colmenas.

«Las visitas se tienen que hacer con buena temperatura, días soleados y ausencia de tormenta para que las abejas estén tranquilas», indica Pedro. Primero acuden al molino de Ocón y cerca de las colmenas se protegen con los epis, pueden ver el trabajo de las abejas, los panales y su entorno. Después se trasladan a una zona verde cerca del molino donde participan en una cata de mieles de la última campaña.

«Nunca mezclamos la miel de nuestros cinco asentamientos. Podemos sacar hasta cinco tipos diferentes. Tenemos brezo y encina, multiflor y brezo y ya está todo vendido de mil flores», explica el apicultor.

Las visitas se atienden hasta San Mateo. Los interesados pueden reservar en el número de teléfono 677 44 70 34 o a través del correo electrónico mieltioperico@gmail.com. Están dirigidas a todo tipo de público a partir de cuatro años y cuestan 15 euros y, para menores de entre cuatro y ocho años, 9 euros. Llegan sobre todo de La Rioja y la ribera de Navarra, así como veraneantes alojados en las casas rurales.

La atención gratuita a los centros educativos es otra labor de Apícola Tío Perico. En la tercera semana de febrero irá al colegio Eduardo González Gallaza de Lardero donde realizará una actividad para niños de 10 años. Está previsto que visiten las colmenas después de Semana Santa. En marzo participará en unos talleres del CEIP Doctor Castroviejo de Logroño para niños de 4 años.

