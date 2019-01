UNA «BROMA» DE MAL GUSTO Imagen del vídeo grabado por el alcalde de Gallinero de Cameros. :: L.R. El alcalde de Gallinero pide perdón por el vídeo franquista y PSOE y Podemos, su dimisión PILAR HIDALGO* VALLEIREGUA@LARIOJA.COM GALLINERO. Viernes, 11 enero 2019, 00:07

Pocos se han tomado a broma la supuesta «parodia» que el alcalde 'popular' de Gallinero de Cameros, Miguel Ángel Gómez de Pedro, grabó imitando a Franco. Ayer el vídeo en el que se ve al regidor camerano del PP, con traje y corbata, pronunciando un discurso solemne de filo franquista ante una bandera preconstitucional, una escopeta y con un tricornio sobre la mesa, desató una cascada de reacciones.

De nada sirvió el perdón que Gómez de Pedro entonó a través de una carta remitida a los medios de comunicación. En esta misiva, el alcalde de Gallinero de Cameros pidió «sinceras disculpas a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas por el contenido de esta parodia que ahora reconozco de mal gusto y sin gracia». Y como ya señalara a Diario LA RIOJA el pasado miércoles, alegó que la grabación responde a «una inocentada dirigida a familiares y amigos», que llevó a cabo «con motivo del día de los inocentes».

Consultado por este periódico, el PP se remitió a las excusas y explicaciones que había ofrecido Gómez de Pedro por carta. Pese a que la versión del alcalde de Gallinero de Cameros presenta algunos puntos, cuando menos, oscuros.

LAS FRASES Miguel Ángel Gómez de Pedro Alcalde de Gallinero de Cameros (PP) «Pido sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por esta parodia que reconozco sin gracia» Pablo Baena Ciudadanos «Se trata de una acción totalmente reprobable y pedimos una rectificación expresa al PP» Raúl Díaz PSOE «El PP debiera solicitarle que dimita porque, de no hacerlo, serán cómplices de apología del franquismo» Kiko Garrido Podemos «El PP debe apartar de la política a quien es capaz de bromear con la memoria histórica»

A preguntas de Diario LA RIOJA respecto de que el calendario que aparece en el vídeo muestra una página de enero en vez de diciembre (mes en que se celebra el día de los Santos Inocentes), Gómez de Pedro argumentó que «eso no tiene nada que ver porque ese calendario ya estaba puesto». También dijo no haber mentido a este medio cuando sostuvo que la grabación se hizo con motivo del día de los inocentes. Cuestionado acerca de si la bandera preconstitucional, el tricornio y la escopeta eran de su propiedad, Gómez de Pedro esquivó cualquier tipo de pronunciamiento sobre los dos primeros objetos y se limitó a afirmar que «todos los cazadores tenemos una escopeta». Acto seguido, y tras indicar que estaba trabajando y que no le «pagan» por atender a los medios, colgó el teléfono a este periódico.

Así las cosas, PSOE, Ciudadanos y Podemos arremetieron contra el PP y su regidor en Gallinero de Cameros. Los socialistas exigieron la «dimisión inmediata» de Gómez de Pedro «por realizar, aunque lo justifique como una parodia, apología del franquismo». «El PP debiera, como partido constitucionalista que dice ser, mostrar su repulsa sobre la imagen y las palabras del alcalde de Gallinero y solicitarle que dimita, porque de no hacerlo el partido y su presidente, José Ignacio Ceniceros, serán cómplices de la apología del franquismo», sostuvo el diputado socialista, Raúl Díaz.

Desde Ciudadanos, su portavoz autonómico, Pablo Baena, consideró el vídeo «una acción totalmente reprobable» y solicitó una «rectificación expresa al PP». Por su parte, el secretario general de Podemos, Kiko Garrido, pidió que el PP «aparte de la política a quien es capaz de bromear con la memoria histórica».