El brillo de un taller de genios

«Si puedes soñarlo, puedes lograrlo» fue una de las primeras frases que se escucharon allá por febrero del 2018 y hoy el sueño se ha hecho realidad. El centro Leo Kanner de Arpa Autismo Rioja ha abierto esta mañana sus puertas para conmemorar con los riojanos la puesta en marcha hace un año del proyecto Purpurina, el primer paso, bajo el lema Sigue la Estrella, del Taller de Genios con el que la entidad trata de impulsar una iniciativa empresarial liderada por personas con trastorno del espectro autista (TEA).

«Purpurina es un proyecto para intentar enseñarles lo que es la vida laboral e ideado con la idea de que esto se convierta en un taller ocupacional que les pueda servir para subsistir. Ha sido un año de enseñarles todo el proceso y ahora manejan sus cuentas, se encargan del marketing, de los diseños, van a ferias y exposiciones los fines de semana, ponen sus cosas y las venden... Están muy implicados porque ellos quieren encontrar una vida laboral y contar con oportunidades», ha destacado Valle Vaquero, presidenta de Arpa Autismo Rioja, que ha querido dejar todo el protagonismo a los verdaderos artífices de este éxito que se edifica sobre la creatividad, el talento, el esfuerzo, el trabajo, la colaboración, el compañerismo... Unas fortalezas que llegan a los hogares y armarios de la región en forma de camisetas, vinilos decorativos, tazas, bolsas de tela y mochilas, cojines, parasoles, alfombrillas de ratón y cuadros serigrafiados, que se pueden adquirir en su propia tienda on-line, www.purpurina.org. El proyecto, que cuenta también con la colaboración de la tienda REFAN de Logroño (Juan XXIII, 6) y su escaparate solidario y el apoyo del Gobierno de La Rioja, Red Social Bankia y Fundación ONCE, ofrece también servicios de serigrafía y sublimación, así como ilustraciones para marcas, grupos, estudios de diseño y arquitectura, entre otros destinatarios.

Un universo familiar con 130 usuarios

El proyecto brilla con luz propia, lo mismo que las caras de sus protagonistas que esta mañana celebraban orgullosos el primer aniversario de su aventura emprendedora. Como Dmitri Ochoa, que aseguraba que «este año todos hemos crecido como personas, como seres humanos y como trabajadores de este proyecto y hablo en nombre de todos mis compañeros para asegurar que seguiremos creciendo, queriendo superarnos y apuntando a lo más alto para que esto siga adelante. Yo soy Dmitri, pero también Patricia, Eva, Guillermo... Y así podría seguir hasta las 130 personas que formamos parte del universo Arpa Autismo Rioja, de esta familia».

Dmitri es uno de los responsables del área de diseño, su hobby y su pasión. «Yo he dibujado desde niño y lo hago siempre con mucha pasión y mucho gusto. Saco las ideas de películas y de canciones, me pongo música clásica de fondo y como es tan rítmica voy haciendo pequeños trazos hasta que me sale, aunque a veces no me viene la inspiración o mi mano empieza a temblar y entonces, lo reconozco, me pongo de muy mal humor, insoportable. Pero eso me sirve para aprender, me paro y me relajo hasta que me viene la idea, el momento mágico», ha resumido para aclarar que «hago esto por mí, pero también por Purpurina y, cómo no, por Arpa, a la que voy a regalar un gran mural que tengo pensado pintar».

Los protagonistas del proyecto Purpurina y algunos de sus productos. / Juan Marín

La misma satisfacción ha mostrado su compañero Artem Arutyunyan: «Yo me siento muy a gusto con este trabajo porque supone para mí, además de poder obtener nuevos conocimientos, mejorar mis relaciones tanto con mis compañeros como con mis educadoras. He gozado muchísimo tanto ayudando como recibiendo ayuda de mis compañeros y solo espero que el próximo año de Purpurina sea mucho mejor», un deseo con el que ha coincidido otro de los usuarios implicados en el proyecto, Miguel Pérez Lasheras, especializado en las tareas de marketing y la búsqueda de citas y posibles clientes. «Nuestro objetivo final es vender todo lo que hacemos», ha confesado.

El encuentro no ha podido esquivar la campaña electoral que encara ya sus últimas etapas, con una nutrida presencia política en el centro Leo Kanner, por el que han pasado los socialistas Concha Andreu, María Marrodán, Ana Santos, Kilian Cruz e Iván Reinares; o el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, que han compartido espacio con los numerosos representantes institucionales, tanto del Ayuntamiento de Logroño, con las concejalas Paloma Corres y Pilar Montes, como del Gobierno de La Rioja, que ha desplazado hasta la sede a los consejeros de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Alberto Bretón; y de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, además de a la directora de Servicios Sociales, Celia Sanz.

«Me habéis entusiasmado, felicidades, de verdad, por vuestra fuerza, ingenio y talento, sois auténticos emprendedores. Solo os puedo decir que sigáis adelante, que nos pongáis jamás límites, solo metas para llegar a ellas», ha asegurado Bretón en el discurso que ha servido para cerrar una celebración que se ha rematado con café y pastas.