La bonificación de las primeras matrículas en la Universidad de La Rioja costaría 1,3 millones Un informe de la CRUE extrapola al resto del país el modelo andaluz, donde los alumnos que aprueban a la primera sólo pagan el 1% de sus estudios CARMEN NEVOT Logroño Jueves, 27 diciembre 2018, 08:21

El último informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) pone el foco en la senda emprendida por la Junta de Andalucía en el curso 2017-2018 al bonificar el 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula, siempre que los beneficiarios no contasen previamente con alguna de las becas existentes. La medida, que se aplicó tanto en grados como en másteres, benefició a unos 87.000 estudiantes. Y aunque la iniciativa no cuenta con las 'bendiciones' de todos los rectores de los campus públicos de España, el documento 'La Universidad Española en Cifras', patrocinado por la CRUE, pero que no refleja la postura oficial de esta institución, hace una extrapolación del gasto que supondría replicar el modelo de la Junta comunidad por comunidad.

En La Rioja, de aplicarse el mismo sistema que sólo obliga a pagar el primer curso académico -el resto de primeras matrículas estarían subvencionadas al 99%-, el coste sería de 1,3 millones de euros. De este modo, teniendo en cuenta que el coste de un curso académico de 60 créditos es de media de 1.102 euros y que a partir del segundo curso y sucesivos se deduce el 99% del precio de cada crédito superado, si se aprobasen con igual rendimiento los cuatro años de un grado, éste supondría prácticamente el coste de un sólo curso académico, con un ahorro del 75%.

En el conjunto del país, la mencionada subvención a todos los alumnos españoles, salvo a aquellos que cuenten con una beca del Ministerio de Educación, supondría un desembolso de cerca de 500 millones de euros. Otra cuestión es de qué bolsillo salen. En el caso de Andalucía es la Junta la que efectúa el pago, no sólo en los grados, también en los másteres, y son las universidades las receptoras del las bonificaciones previa justificación nominal de los importes de los beneficiarios de las ayudas.

El modelo andaluz no disgusta ni al rector de la Universidad de La Rioja (UR), Julio Rubio, ni al consejero de Educación, Alberto Galiana. Ambos coinciden en que la iniciativa tiene un marcado carácter electoralista y antes de aplicarse debería estudiarse la sostenibilidad del sistema. Pero mientras el máximo representante del único campus público de la región incide en que pague quien pague, esta medida nunca debería suponer una merma de los ingresos de la universidad, el titular de Educación pone el acento en que la prórroga de los presupuestos aparca cualquier posibilidad de que se aplique, pero, en cualquier caso, el compromiso actual es seguir avanzando en la gratuidad de 0 a 3 años.

La subida de precios regional

Si bien el documento de la CRUE destaca la modificación efectuada en Andalucía como la más relevante social y económicamente, también menciona las rebajas en los precios medios tendentes a reducir el importe a pagar por los alumnos matriculados en centros universitarios públicos. En las enseñanzas de grado subraya la bajada de precios en Canarias (-8%), Aragón (-7%), Valencia (-7%), Madrid (-5%) y Cantabria (-3,5%). Once comunidades más han mantenido sus precios y sólo La Rioja lo ha incrementado el 7,6%.

En los precios de los másteres, nuestra región tampoco sale bien parada porque mientras el grueso ha bajado sus precios médios, La Rioja (-10%) y Andalucía (-54%) han limitado las reducciones de costes sólo a los másteres no habilitantes.

Precisamente en este punto la CRUE insiste en que los precios públicos de las enseñanzas de grado favorecen la desigualdad entre los usuarios de los centros universitarios públicos. De hecho, han ido generando desigualdades entre los esfuerzos financieros que han tenido que hacer los estudiantes en función de en qué centro se matriculen.

Así por ejemplo, el esfuerzo medio en el conjunto del país es del 4,6% de la renta per cápita. Cataluña encabeza el nivel de esfuerzo con el 7% sobre su renta per capita y en el extremo opuesto se sitúa el País Vasco (3,2%). La Rioja es la cuarta región en la que las familias tienen que hacer un esfuerzo menor (4,29%).

Para los rectores españoles es necesaria una equidad en el acceso a un servicio educativo prestado por instituciones de carácter público y financiado mayoritariamente con recursos fiscales. En opinión de la CRUE, «son necesarias actuaciones que corrijan estas diferencias que ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades, al tiempo que encubren ineficiencias institucionales».