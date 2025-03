El último Rioja de la histórica cosecha 2001

¿Cómo se hace un vino que saldrá al mercado 25 años después?

Plantearse cómo hacer un vino que no saldrá al mercado hasta después de 25 años no está al alcance de todo el mundo: «Tenemos la suerte de que mi padre y mi tío trabajaban así. Ahora sería impensable empezar y guardar un vino 20 años, incluso cinco, sin facturar», explica Ángel Urbina. Al margen del asunto financiero, «lo más importante son las uvas, los viñedos, y, en este caso, utilizamos solo propios y de esta zona del Tirón que, naturalmente, nos dan una alta acidez y nos va a garantizar un buen envejecimiento». Por lo demás, la familia Urbina no interviene demasiado en el proceso: «Todos nuestros grandes reservas los criamos entre dos y dos años y medio en barrica y unos diez años en botella para su afinamiento. La diferencia está en el tiempo de depósito en inoxidable que para nosotros es fundamental porque protege a través del tiempo y permite sacar vinos muy limpios, totalmente estabilizados». En este caso, ha estado unos doce años en inoxidable.