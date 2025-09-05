LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RIIOJA WINE

Bodegas Aradón gana la cata Rotaria

La Rioja

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:17

Bodegas Aradón (Alcanadre), con su Crianza 2023, ha ganado la XXXIII Cata de Solidaridad Rotaria. En cata ciega, un jurado elige el mejor vino de crianza o de reserva entre todos los asipirantes y el Rotary Club de Logroño lo ofrece a los clubes españoles y del mundo de los Rotarios (la recaudación se utiliza para fines solidarios).

En la imagen Javier Huidobro (Rotary Club Logroño), Raquel Pérez Cuevas (presidenta de Rioja) y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, brindan con el vino ganador.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  3. 3 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  4. 4 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  5. 5 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  6. 6

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  7. 7 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  8. 8

    «Hasta pronto, baloncesto»
  9. 9

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  10. 10 Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bodegas Aradón gana la cata Rotaria

Bodegas Aradón gana la cata Rotaria