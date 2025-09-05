Bodegas Aradón gana la cata Rotaria

La Rioja Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

Bodegas Aradón (Alcanadre), con su Crianza 2023, ha ganado la XXXIII Cata de Solidaridad Rotaria. En cata ciega, un jurado elige el mejor vino de crianza o de reserva entre todos los asipirantes y el Rotary Club de Logroño lo ofrece a los clubes españoles y del mundo de los Rotarios (la recaudación se utiliza para fines solidarios).

En la imagen Javier Huidobro (Rotary Club Logroño), Raquel Pérez Cuevas (presidenta de Rioja) y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, brindan con el vino ganador.