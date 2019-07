«Berta se mosquea si no busca trufa» Ángel Sáenz, José Luis Vicente 'Txebiko' y la perra Berta posan en el restaurante Cachetero. :: La perra del truficultor camerano Ángel Sáenz encuentra un hongo de 650 gramos DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 3 julio 2019, 07:40

Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y quien tiene un buen perro trufero también puede tener un buen tesoro. El truficultor camerano Ángel Sáenz lo tiene. Su perra Berta ha batido una vez más el récord de la temporada al rastrear y localizar la más grande del año, de 650 gramos, en La Rioja. Y eso que Berta está a punto de 'jubilarse' de su trabajo, pero demuestra que está en plena forma. Ángel Sáenz Fernández es ingeniero técnico forestal y responsable de los Viveros Veplam de Soto en Cameros, el primero dedicado a la producción de planta micorrizada instalado en La Rioja.

«A Berta la crié de mi primera perra, que murió hace tres años, y es un cruce entre perro de aguas y pastor. Ahora tiene 15 años y para buscar trufas llevo a una más joven», explica Ángel, por lo que haber encontrado la trufa de 650 gramos ha sido un galardón en su retirada. Un kilo de trufa puede costar unos 100 euros, pero esta no. «En homenaje a Berta y en agradecimiento a Txebiko, que se lo curra mucho y es el que más hace por la trufa, se la hemos regalado», asegura Ángel. Así, el enorme hongo se puede degustar estos días en el centenario restaurante Cachetero de Logroño que regenta el cocinero José Luis Vicente Gómez.

Pero Berta se resiste a 'jubilarse', ella se siente en forma y quiere seguir activa. «A veces se mosquea si no la saco a buscar trufa. Un día se comió todas las trufas que guardaba en el coche a modo de represalia, algo que nunca había hecho, y como sabe que no le voy a reñir... porque es una bendición de perra», cuenta Ángel.

Ángel y Berta buscan trufas en una plantación de 300 metros cuadrados. «Berta ha sido mi compañera desde el primer día, para lo bueno y para lo malo», explica el dueño, porque, confiesa, «para coger trufas de calidad el perro es imprescindible, porque si no está madura pasa por encima y no la coge, él mismo las selecciona». Y es que en esto de las búsquedas de trufa, como tristemente en muchos otros ámbitos, también se dan las malas artes: «Hay quien deja al perro sin comer dos días y así saca todo, trufas pequeñas, grandes... Pero para el perro esto debe ser un juego, lo tiene que hacer por ti, no es algo innato como la caza, se lo tienes que inculcar y no forzarlo porque no son máquinas. Si no es el día, no es el día, ya lo será otro».

Lo que no es habitual es que un perro encuentre trufas tan grandes. Ni siquiera para la experta Berta. «En la trufa de verano suele salir alguna monumental, pero nunca había salido una tan grande, al contrario, la mayoría son pequeñas porque septiembre no fue lluvioso, aunque quizá esta es de una planta que no había echado nunca hasta ahora y esta es la primera y por eso es tan grande», reflexiona Ángel Sáenz.