En Berlín, con la marca España María Pilar y su marido, cerca del monumento del Holocausto. Jueves, 17 enero 2019

Autoleña, berlinesa y sobre todo, muy viajera. María Pilar Olloqui González dejó su Autol natal para instalarse en Berlín junto a su marido Thomas. Apasionada de los viajes, allí trabaja en la Consejería de Turismo de la Embajada de España. «Mi trabajo me encanta ya que me dedico a promocionar España y su potencial turístico», sostiene esta catona, que confiesa que no le costó adaptarse a la vida en Alemania. «Como mi marido es alemán tuve desde el principio 'inclusión' total en la vida y la cultura alemanas. Nada más llegar me propuse organizar mi vida y asentarme como si fuera para siempre», explica.

Gracias a su trabajo no añora tanto España. «Suelo ir a España por cuestiones profesionales, muy a menudo», destaca. Sin embargo, los «viajes privados a La Rioja son menos de lo que me gustaría, aunque intento que sea por lo menos una vez al año», añade.

De hecho, sus intenciones de cara al futuro es volver a instalarse en su tierra. «La idea es que cuando llegue la jubilación pasemos la mayor parte del año en La Rioja».

«El lema 'vive y deja vivir' no es aquí un eslogan, es una realidad»

Pero de momento se queda con su vida en Alemania. «En general es un país en el que funcionan muy bien las instituciones y organismos públicos. La vida cotidiana no está tan politizada y polarizada como tengo la sensación que pasa en España», sostiene.

María Pilar subraya el carácter empresarial y la importancia que se da a la formación laboral en el país: «Tanto grandes empresas como pequeños empresarios tienen bastante visión de futuro y apuestan por formar a sus trabajadores y que permanezcan en la empresa». Valora también el «sistema de educación en todos los niveles». «Las empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, tienen bastante visión de futuro y su capital más preciado son los empleados. Por eso, ofrecen prácticas para formarlos y fidelizarlos a largo plazo», continua.

Por otro lado, define a los alemanes como «agradables y acogedores», rompiendo así con el estereotipo de que «carecen de sentido del humor».

Y de Berlín destaca sus «espacios verdes» y el transporte público. Pero sobre todo, «la posibilidad de no sentirse rechazado». «El lema 'vive y deja vivir' no es aquí un eslogan, es realidad», concluye esta autoleña.