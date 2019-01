Belleza a la riojana Patricia Bilyak, representante riojana en Miss World Spain. / L. R. Patricia Bilyak representará a la región en el certamen Miss World Spain IÑAKI GARCÍA Sábado, 19 enero 2019, 00:01

El próximo mes de septiembre se celebrará una nueva edición del certamen Miss World Spain y La Rioja ya tiene representante. Su nombre es Patricia Bilyak, vive en Nájera y coge el testigo de Raquel Boto, quien portó la bandera de la región en el concurso del año pasado.

De ascendencia rumana y ucraniana, Bilyak valora esta oportunidad como una «experiencia única» que intentará aprovechar. «Me lo tomo como un reto personal que me sirve de estímulo para empezar el año con energías renovadas», cuenta la joven de 18 años, que actualmente cursa 2º de Bachillerato. «Después, tengo pensado estudiar Psicología, pero no me cierro puertas a nada», explica.

Entre esos planes futuros, la riojana no descarta dedicarse al mundo de la moda, un ámbito en el que ya ha hecho sus pinitos. «He hecho cosas de fotografía, pero de pasarela todavía no», expone tras contar cómo le seleccionaron para el certamen. «Tras ponerme en contacto con la representante del año pasado de La Rioja, empecé a seguir la página del concurso», explica. «Ellos comenzaron también a seguirme a mí y, a partir de ahí, contacté con el coordinador y me dijeron que el casting seguía abierto y que ya me llamarían», continúa. Esa llamada llegó y lo hizo con buenas noticias. «No me esperaba ser la elegida», reconoce la najerina.

El certamen tiene por lema 'Belleza con un propósito', ya que se tienen en cuenta varios factores para elegir a la ganadora. «Eso es lo que más me atrae, que se valoran muchas cosas», cuenta la joven. De hecho, todas las participantes tienen que elaborar un proyecto social. «Si se pudiera, me gustaría dedicarlo a algo relacionado con los animales y, de hecho, en el caso de ganar me encantaría utilizar el dinero en poner en marcha mi propia protectora», afirma. «Además, tenemos también una prueba de deporte, otra de traje regional y una más de talento, además de la gala final», añade.

Bilyak, por último, reconoce que alzarse con el título supondría para ella «un subidón», aunque asegura que llegar hasta aquí ya es un premio. «He ganado con el simple hecho de poder representar a mi región», afirma. «Pero si lo consigo, me haría especial ilusión por poder ayudar a los animales porque, aunque parece que no, los tenemos muy apartados», concluye.