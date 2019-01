Un belén de ganchillo Lourdes, con su padre Manuel, junto al Nacimiento en la Residencia San Agustín. :: s. tercero Los Belenistas premian el meticuloso trabajo de Lourdes Miguel ÁFRICA AZCONA Logroño Jueves, 3 enero 2019, 20:47

Hace cinco años no sabía hacer ganchillo, pero ahora sus creaciones despiertan la admiración de todos, como el belén que estos días exhibe en la Residencia San Agustín y que ha sido merecedor, por segundo año consecutivo, del primer premio del certamen que organiza la Asociación de Belenistas de La Rioja. Se reconoce así el meticuloso trabajo de uno de los belenes más originales que se pueden visitar estos días en La Rioja. Su autora, Lourdes Miguel, de 59 años, recibirá el premio esta mañana en el Ayuntamiento. Una placa conmemorativa será la recompensa a los cuatro pacientes años invertidos en esta manualidad, una gran parte de ellos transcurridos durante las visitas que realiza diariamente a la residencia para acompañar a su padre, Manuel. «Nunca había cogido unas agujas de ganchillo, todo empezó con una revista de tejer que cayó en mis manos y desde entonces no he parado», relataba ayer mientras mostraba su creación en uno de los rincones del vestíbulo de San Agustín, punto obligado de visita estos días para los 195 residentes, algunos de los cuales han sido representados como un personaje más.



Y es que, además de las tradicionales figuras, la cuidada recreación refleja el día a día del centro. En él se puede ver a la peluquera con su secador, al sacerdote, a una conocida residente empujando una silla de ruedas o a Puy, la recepcionista detrás del mostrador. «Me ha reproducido como soy; bueno, más guapa, con mis pendientes de bola y las gafas en la cabeza, como siempre las llevo», señalaba agradecida ayer. Hasta su padre Manuel, con su inseparable amigo Baldomero, están hechos a ganchillo («ellos siempre van juntos»).

Al conjunto tampoco le faltan viñas, el río, el rebaño de ovejas, el pozo... Incluso la fachada de la Residencia San Agustín ha salido de las manos de esta mujer, ama de casa toda la vida, hasta que una amiga le convenció, ya pasados los 50, para abrir una tienda de lanas en Vara de Rey, 47. «Todas las figuras han salido de mi cabeza, intento reflejar hasta el último detalle..., lleva tiempo, pero a mí me relaja mucho. Me pongo cuando empieza 'Saber y Ganar' y me dan las ocho».

Lourdes atesora cinco premios, todos de la Asociación de Belenistas, pero también uno de Cámara de Comercio. Animada por el éxito que va teniendo, se está planteando ampliar el belén con algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad. «Me está tentando hacer a ganchillo La Redonda y el puente de piedra». Entre tanto también se ha especializado en figuras infantiles que su hija vende por internet. Y es que todavía tiene hilo para rato...