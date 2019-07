Las bases del PSOE se pronuncian hoy sobre el acuerdo de gobierno alcanzado con IU E. SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 11 julio 2019, 10:57

El PSOE de La Rioja ha activado el proceso para que sus 1.100 militantes se pronuncien hoy sobre el acuerdo para un 'Gobierno de izquierda y de transformación de la comunidad' suscrito con Izquierda Unida y que sigue abierto a la adhesión de Podemos. En concreto, las bases socialistas deberán responder 'sí', 'no' o 'abstención' a la pregunta de si aprueban el pacto alcanzado como paso previo al debate de investidura al que Concha Andreu se enfrenta el lunes sin tener garantizada aún la mayoría suficiente que pende de la única diputada de la formación morada.

La votación, que se efectuará entre las 19 y las 22 horas, será personal, secreta y presencial en las agrupaciones municipales. Para ello se habilitará una mesa de votación con una urna y se facilitará un espacio donde se pongan a disposición de los electores las papeletas y sobres para cumplimentar el trámite.

Como recuerdan desde la sede de Martínez Zaporta, el artículo 53 de los estatutos federales prevé que las comisiones ejecutivas regionales podrán convocar consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de especial trascendencia que se determinen reglamentariamente y que afecten a su ámbito territorial de actuación. El PSOE de La Rioja se acoge así a esta posibilidad en una convocatoria que tiene el rango de histórica, ya que es la primera vez que la militancia socialista de la comunidad va a expresar su opinión oficialmente sobre un acuerdo de gobierno en La Rioja.

La consulta se produce en plena negociación con Podemos, que insiste en entrar en el futuro Ejecutivo. Un requisito al que los socialistas no habían puesto pegas tras el 'pacto del Moderno' que permitió a Jesús María García ser presidente del Parlamento y que ahora Andreu entiende que no es obligatorio ya que la coalición UP se ha diluido.