Las bases de Podemos critican que no se les consulte en las negociaciones y recogen firmas Rosario Martínez de la Hidalga pidió que se consulte a las bases. / J.R. B.B. LOGROÑO. Miércoles, 10 julio 2019, 22:16

Las aguas siguen revueltas, cuando no estancadas, en Podemos y las bases comienzan a percibir un olor nauseabundo con motivo de las negociaciones para formar gobierno en La Rioja. Dos convocatorias diferentes surgieron ayer para manifestar el descontento de votantes y militantes de varios círculos locales por no haber consultado a las bases. Por un lado, un sector está recogiendo firmas -llevan unas cien- y han hecho público un comunicado; por otro, un grupo convocó ayer una concentración frente a la sede de Podemos, pero a la convocatoria sólo se acercaron cinco personas. No obstante, en ambos casos la petición es la misma: que la dirección consulte a las bases y la defensa de apoyar un gobierno socialista pero sin contraprestaciones de cargos. «El mandato de las urnas fue el de hacer un trabajo responsable y, en caso de negociar con el PSOE, ponerle condiciones programáticas pero sin entrar en el gobierno porque entonces no estaríamos tan vigilantes», explicó Pablo Díaz, uno de los firmantes del comunicado.