Barrón pide en Santo Domingo el expediente de Gespol

Las conversaciones intervenidas que permitieron a la UDEF detectar que hubo un «inicio de negociaciones» de la trama corrupta en Santo Domingo de la Calzada propiciaron que el concejal Carlos Barrón pidiera la semana pasada que se creara una comisión de investigación y que el Consistorio se personara en el proceso judicial como acusación para despejar cualquier asomo de sospecha. Al no poder constatar ningún paso al respecto, el edil ha solicitado ahora al equipo de Gobierno «el expediente completo de la adjudicación del programa Gespol por parte del Ayuntamiento». Barrón señaló ayer que «no voy a esperar ni un minuto más para que los calceatenses conozcan la verdad a la que tienen derecho». A renglón seguido advirtió que «de no ser entregado para su visionado en tiempo y forma, como marca la ley, me reservo el ejercicio de las acciones legales que sean precisas para exigir el respeto de mis derechos de concejal para el ejercicio de mis funciones; que el Ayuntamiento sea transparente de una vez por todas y que no queden dudas a los calceatenses sobre esta adjudicación».