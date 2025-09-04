LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Barranca eleva hasta 1.500 euros las becas para trabajos sobre memoria histórica

La Rioja

logroño.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:09

La Asociación La Barranca ya ha abierto el plazo de presentación de los trabajos de investigación sobre memoria histórica y democrática en La Rioja para optar a dos becas de investigación, que han incrementado su dotación hasta 1.500 euros.

Así lo explicó esta asociación en un comunicado, en el que inciden que la dotación ha crecido un 50% respecto a años anteriores.

Esta cuantía económica, aportada por el colectivo La Barranca, está destinada a que tanto jóvenes investigadores, como investigadores profesionales o equipos de investigación residentes en cualquier parte del mundo puedan optar a las becas, que se pueden solicitar hasta el 20 de noviembre.

La Asociación La Barranca convoca anualmente estas ayudas porque, afirman sus responsables, «tenemos que contar lo que pasó, contarlo mejor y contárselo a más gente».

