Nuestro bolsillo El IVA, el Barça y la electricidad La OCU pide una rebaja fiscal de la luz, siguiendo el «ejemplo» portugués | El extraño mercado eléctrico español sigue dando sorpresas: el martes multiplicó por 200 el precio normal PABLO ÁLVAREZ Logroño Lunes, 13 mayo 2019, 13:30

El mercado eléctrico español da para una serie. Para un Gran Hermano. O al menos para un Falcon Crest de aquéllos que estaban de moda hace unos años. Sería una historia de negocios desconocidos, reglas ocultas que sin embargo hay que obedecer, gente que gana dinero, gente que sufre... y explosiones súbitas. En esta sección de cada lunes se suele hablar mucho de las tarifas eléctricas (demasiado, habrá quien piense) pero es que la trama da para hablar. Y si no, fíjense en los últimos capítulos.

1.- El ejemplo portugués. El Gobierno portugués acaba de henchir de argumentos a quienes piensan que hay que rebajar los precios de la electricidad al consumidor. La medida es llamativa: rebajar el IVA de la luz del 23% al 6%. Pero sin embargo, se queda prácticamente en eso, ya que lo que tiene la medida de llamativa lo tiene también de escasamente significativa para el bolsillo. Porque ese IVA se descuenta únicamente de la parte fija de la factura, que sólo supone una quinta parte del total. Y además, sólo afectará a los que tengan contratada una potencia de hasta 3,45 kilovatios, más o menos la mitad del total.

¿Cuanto supone la bajada portuguesa? Pues no mucho, la verdad: alrededor de 0,75 euros al mes en la electricidad, y unos cinco céntimos más en el gas (que también ha visto bajado su IVA). Vamos, unos diez euros al año, veinte si sumamos los dos. Que algo es, pero tampoco una panacea para la economía familiar de los portugueses.

2.- La OCU se sube al carro. El eslogan «bajada del IVA a la electricidad» (o su equivalente en portugués) es muy llamativo, aunque luego la letra pequeña no lo sea tanto. En España, la Organización de Consumidores y Usuarios no ha tardado en pedir un traslado de la medida lusa a las facturas españolas. Eso sí, la medida que propone la OCU es algo distinta: una bajada más amplia y sin tantas limitaciones como la del país vecino.

El cálculo que hace la organización española es que se podría bajar el IVA un 10% (ahora mismo está en el 21%) sobre el conjunto de la factura. El hogar «tipo», dice la OCU, paga unos 841 euros al año de electricidad, de los que algo mas de 140 son de IVA. Así, una rebaja de ese 10%, según sus cálculos, supondría un ahorro de unos 67 euros por familia y año, algo más de cinco euros y medio al mes. Un descuento bastante mayor que el luso, sin duda. La OCU también pide la eliminación del Impuesto sobre la Electricidad, una tasa creada en su día para financiar las ayudas al carbón, pero que ahora mismo sirve como financiación de las autonomías. Eso supondría otra rebaja del 5,11%.

3.- La explosión del Barça. Mientras se discute el asunto impositivo, el polémico modelo de subasta para la fijación de precios en la electricidad española produjo el pasado martes un episodio desconocido y bastante chusco. Se jugaba ese día el Liverpool-Barça. Esos acontecimientos suelen adelantar en al menso una hora el pico máximo del consumo eléctrico en España, así que desde Red Eléctrica Española se pidió más suministro a las compañías. Pero ocurrió lo imprevisto: por falta de la producción esperada en las eólicas y por problemas en alguna central concreta, la oferta de luz no podía cubrir la demanda. Así, REE echó mano de sus mercados de «reserva». Para que ofertaran «paquetes» de electricidad al precio que quisieran. Habitualmente, hay empresas a las que no les interesa acudir a ese tipo de emergencias, quizá porque les cuesta más poner en marcha una central para tan poco tiempo que el dinero que le van a sacar. Lo que hacen esas empresas es ofertar un precio tan alto que se quede fuera de las pujas. Pero esta vez resultó que esos infladísimos precios acabaron marcando la subasta, y así hubo que pagar 10.000 euros por Kw/h, casi 200 veces más que lo normal a esas horas. 3,5 millones de euros, aunque en la factura «tipo» no se notará: unos 0,8 euros.