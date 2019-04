La bandera de La Barranca deja de ser republicana Desconocidos «repintan» de rojo el morado de la bandera del cementerio que acoge a las víctimas del franquismo DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 3 abril 2019, 18:38

Allí donde estaban los colores de la bandera republicana han aparecido los de la bandera española. No tendría más importancia sino fuera por el lugar, por lo que representan, lo que significa, y porque no es la primera vez que sucede algo parecido. El cementerio civil La Barranca de Lardero ha aparecido hoy con sus banderas republicanas, o al menos el color morado que las distingue, sustituido por el doble rojo de la española. Hace ahora un año que La Barranca sufrió los últimos actos vandálicos, con esvásticas pintadas sobre lápidas y lemas escritos a 'spray' como «Arriba España» y el bélico «No parar hasta conquistar» sobre algunas lápidas, entonces coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República. En esta ocasión cabe la duda de si el acto corresponde a algún tipo de conmemoración de la victoria de las tropas de Franco en la Guerra Civil Española, de la que el pasado 1 de abril se cumplieron 80 años, o si tiene que ver con la visita ayer a Logroño de Santiago Abascal, presentando su partido Vox a las próximas elecciones.

En el cementerio civil La Barranca de Lardero yacen los cuerpos de más de 400 republicanos asesinados durante la Guerra Civil, procedentes de muchas localidades. Y tristemente empieza a ser frecuente que sufra ataques y actos de vandalismo, aunque este último tiene más carga significativa que desperfectos. La Asociación para Preservar la Memoria Histórica en La Rioja que lleva el mismo nombre que el cementerio La Barranca organizó el 15 de abril de 2018 un acto para condenar los últimos hechos y al que acudieron cientos de personas.

Estado anterior de La Barranca, con la bandera republicana ahora «repintada»

Entonces el filólogo Ernesto Muro declaró en un emotivo discurso que «la mayor profanación es la negación de los hechos, que es lo que sufrieron nuestras abuelas, las Mujeres de Negro; el temor produce ceguera». Por su parte, Juan Antonio Martínez Berbel, vicerrector de la Universidad de La Rioja que también intervino en el acto, expuso que «ni los insultos ni la pintura podrán borrar el pasado, desde La Barranca queremos lanzar a la sociedad riojana un mensaje de respeto y convivencia donde no caben actos como los del pasado 14 de abril».

Izquierda Unida ha sido la primera en denunciar lo sucedido publicando en redes sociales la imagen de la bandera de España pintada en el cementerio. «Ellos, los vencedores, caines sempiternos. La bandera tricolor de La Barranca de Lardero, territorio de la República Española, ganada con la sangre de centenares de inocentes, ha aparecido mancillada tras los efluvios de la borrachera rojigualda», escriben los responsables de IU en referencia al multitudinario mitin protagonizado por Santiago Abascal, líder de Vox, el día anterior en Logroño.

Desde la asociación La Barranca han lamentado, en declaraciones a Diario LA RIOJA, que «nuevamente se haya invadido un lugar de respeto como es éste, y aunque no ha habido demasiados desperfectos, esperamos que no vuelva a suceder», sin apuntar ni acusar a nadie de la autoría. La entidad anuncia que próximamente se colocarán cámaras de seguridad que, esperan, ahuyenten posibles nuevos actos vandálicos, y se repintará la bandera republicana.