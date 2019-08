«Nada de bandazos: estabilidad para años de desarrollo» José Ignacio Castresana se dirige a los medios de comunicación. / JUAN MARÍN José Ignacio Castresana | Consejero de Desarrollo Autonómico Castresana se propone convertir la UR en el «motor» económico de una región que ofrecerá «mejores salarios y se reindustrializará» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Sábado, 31 agosto 2019, 09:02

«Nuestro objetivo es, a partir de la estabilidad, movilizar todos los recursos de la sociedad para conseguir un nuevo impulso, sobre todo en el área económica, que nos permita después tener mejores salarios y una mayor sostenibilidad». Esta fue la primera declaración ya como consejero de Desarrollo Autonómico de José Ignacio Castresana, quien explicó que «los ejes principales de actuación» para la consecución de este propósito serán «la reindustrialización, la innovación y la internacionalización».

DESARROLLO AUTONÓMICO Competencias Las relativas a la planificación estratégica autonómica; los sistemas de inteligencia regional y las áreas de estudios y prospectiva; desarrollo económico y competitividad; política de industria y comercio; investigación, desarrollo e innovación; internacionalización; dialogo social y relaciones laborales; turismo; universidad y política científica; tecnologías de la información y de la comunicación y digitalización de la sociedad.

El empuje a la innovación explica que su departamento asuma las competencias en materia de universidad y política científica «para conseguir una transferencia eficaz de la investigación de altura que se hace en la universidad y en los distintos centros tecnológicos, una mayor relación con las empresas» y que la universidad sea «motor de desarrollo de la economía, de forma que contribuyamos al bienestar de la sociedad».

Castresana afirmó que «otro factor de desarrollo que vamos a trabajar con especial énfasis es el turismo, no solo por su impacto económico, sino por lo que supone de imagen para la comunidad autónoma», para lo que se armará «una oferta que coordine los recursos de toda la región». «El turismo es sinérgico con el resto de actuaciones de la Consejería», enfatizó. También puso el acento en «todos los desarrollos tecnológicos, tanto de los que van a alimentar al Gobierno de La Rioja como de las infraestructuras tecnológicas de la región». Pero, reconoció, «el desarrollo es imposible sin los recursos humanos», y de ahí que también sea competente en relaciones laborales.

Diálogo social

Castresana abogó por «el diálogo con los empresarios, que son los que tienen que hacer las inversiones», y por «buscar el máximo grado de consenso con todos los agentes económicos y sociales», a los que «en primer lugar» prometió presentar todas las medidas y estrategias con las que su departamento aspira a «actuar como catalizadores para innovar, para internacionalizarnos y para tecnificar la sociedad». Y todo ello, partiendo de una premisa fundamental: «La estabilidad; no se trata de dar bandazos, si no que tiene que durar muchos años de desarrollo». Para ello «asumiremos todas las medidas que están pendientes, un buen número, que lograron consenso y a partir de ahí «lanzaremos nuestras propias propuestas», sobre las que no quiso avanzar aspecto alguno hasta dárselas a conocer a los agentes sociales.

Dada la abultada cartera, su organigrama será grande: «Entre directores generales y altos cargos (Ader, Fundación Riojana de la Innovación, Rioja Turismo, Valdezcaray...), en torno a diez personas».