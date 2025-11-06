LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un conductor coloca una baliza V16 sobre el techo de su vehículo. Sonia Tercero

Las balizas sustituyen a los triángulos como elemento obligatorio de aviso en carretera

Desde la DGT alertan del desconocimiento del cambio de sistema que se produce el 1 de enero e inciden en la importancia de comprar modelos homologados

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:29

Los triángulos de emergencia que durante tanto tiempo han sido un compañero más de viaje en todos los vehículos riojanos tienen fecha de caducidad. ... A partir del 1 de enero de 2026 pasarán a ser un objeto del pasado, un elemento de recuerdo que por pura inercia seguirá en muchos maleteros pero con unas funciones obsoletas, que serán sustituidas por un nuevo elemento de señalización obligatorio, las balizas V16 geolocalizables. Un cambio de distintivo que utilizar en caso de accidente o avería en la carretera que todavía resulta desconocido para buena parte de los riojanos, que tendrán que hacer la compra en estas últimas semanas del año, aunque con la precaución de adquirir modelos homologados.

