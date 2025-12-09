Balance de la epidemia de gripe en La Rioja: 33 ingresos, 427 personas en urgencias y aumento de las infecciones respiratorias Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del grupo de 5 a 14 años

La Rioja permanece en fase epidémica de gripe y se observa un aumento generalizado de infecciones respiratorias agudas (IRA), que alcanzan los 753,18 casos por 100.000 habitantes, frente a los 743,36 de la semana previa. Los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del grupo 5 a 14 años, manteniéndose la misma tendencia registrada en las últimas semanas.

En el caso de la gripe, la vigilancia centinela —integrada por 24 equipos de Atención Primaria— sitúa la incidencia en 153,91 casos por 100.000 habitantes frente a los 173,56 casos de la semana anterior. El sistema centinela no ha registrado ningun dato de COVID, como la semana precedente.

A fecha 8 de diciembre, la situación asistencial es la siguiente: 3 personas ingresadas por COVID, 29 personas ingresadas por gripe y 1 persona ingresada por virus respiratorio sincitial (VRS). En cuanto a las urgencias, en el día de ayer se atendieron 359 en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (249 adultos y 110 pediátricos) y 68 en el Hospital de Calahorra (55 adultos y 13 pediátricos).

El Plan de Contingencia continúa plenamente activado, con medidas escalonadas para garantizar capacidad asistencial, seguimiento de pacientes vulnerables, coordinación con residencias y refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario.