Tenemos la suerte de que España es el país con mayor esperanza de vida del mundo. Pero en contra, con la natalidad más baja. Ambas noticias juntas son nefastas para el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones. El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos acaba de dar unas cifras escalofriantes: «La natalidad en España registra mínimos históricos desde 1941». Desde el 2015 se mueren en este país más personas que las que nacen; concretamente 46.590 en el primer semestre de 2018. En La Rioja todavía lo tenemos peor porque es la Comunidad Autónoma donde más han descendido los nacimientos, un 13,7%. Esto está directamente relacionado con nuestro sistema de reparto. Hoy no estamos cotizando para cobrar nuestra futura pensión, sino para que la cobren los pensionistas actuales. Para la nuestra, cotizarán los trabajadores de mañana. Pero el equilibrio se está rompiendo: mayor esperanza de vida, escasa natalidad e incremento de pensionistas nos lleva a la fractura del sistema. A partir del 2023, estamos ya a tiro de piedra, se va a empezar a jubilar la llamada generación del baby boom y vamos a pasar de tener diez millones de pensionistas a quince. No hay Fondo de Reserva suficiente para cubrir ese descomunal incremento de pensiones y no podemos cargarlo todo a la subida de impuestos porque la clase trabajadora llegará un momento en que se plantará. Siento decirlo, pero las manifestaciones de los pensionistas pidiendo que suban las pensiones al IPC y que se blinden en la Constitución son un tremendo error. Están perdiendo la oportunidad de exigir los verdaderos cambios para el sostenimiento del sistema que es lo que realmente corre peligro. El incremento de las pensiones al IPC en 2018 va a costar 2.500 millones de euros y en 2019 el importe es de 5.300 millones. Y así exponencialmente año a año. Esto sí pone en peligro las pensiones. Y no nos engañemos, aunque estén recogidas en la Constitución, como no haya dinero suficiente su importe no se mantendrá y se recortarán (véase Grecia). Hay que ser conscientes de que no partimos de malas pensiones, al contrario. La tasa de sustitución (pensión con respecto a la última nómina) es la más alta de la zona euro (80%), 29 puntos por encima de la media, por eso la revalorización no puede ser al IPC puro y duro. Si todo son problemas, ¿hay soluciones? Las hay, pero sin voluntad política no se va a conseguir nada. La sostenibilidad del sistema de las pensiones debe estar apoyado en tres pilares: reparto, planes de empresa y ahorro privado. Mantener el sistema de reparto, pero regulado, con tasas de sustitución más bajas y alargar la edad de jubilación. Incentivar los planes de empresa tal y como ha hecho el Gobierno del País Vasco con las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que dan cobertura a más de novecientos mil trabajadores con fuertes desgravaciones y exenciones fiscales. Y por último, incentivar el ahorro, no solo los planes de pensiones sino cualquier tipo de ahorro. Porque una vez que una persona llegue a mayor y lo necesite puede echar mano de todo su patrimonio, de sus ahorros y sobre todo de su vivienda, porque hay fórmulas como la hipoteca inversa o la nuda propiedad que les puede venir como anillo al dedo.

Debemos exigir a nuestros políticos que se dejen de cuestiones electoralistas y partidistas y se enfrenten con realismo al reto de la sostenibilidad de las pensiones que es uno de los mayores problemas de nuestro país.

Martín Torres Gavíria

Twitter @MTorresGaviria