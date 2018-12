Babacar Seck, un ejemplo de trabajo y de integración Babacar Seck dialogó con el periodista Víctor Soto. :: s. tercero «He utilizado todo lo malo que me ha pasado como una motivación», señaló ayer en Logroño el medallista mundial de kárate I. G. LOGROÑO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:24

Además de la mesa de testimonios, la Jornada de Sensibilización para la Conmemoración del Día Internacional del Migrante albergó ayer una charla con Babacar Seck, reciente medallista de bronce con España en el Mundial de kárate. El deportista, nacido en Senegal, dialogó con el periodista de Diario LA RIOJA, Víctor Soto, y contó su historia y la de su familia.

Seck explicó que llegó a España con 11 años. Antes lo había hecho en patera su padre. «Él ha hecho todo lo posible para que su familia pudiera venir aquí», recalcó. Los inicios en nuevo país no fueron sencillos para el karateca. «El idioma me costó bastante», expuso. «Y lo que más me llamó la atención al bajarme del avión fue ver que todo el mundo era blanco, cuando yo estaba acostumbrado a convivir siempre con negros», añadió.

Poco a poco, Seck fue dominando el español y comenzó a practicar kárate. En el deporte tampoco lo tuvo fácil. «No me han tratado igual que a mis compañeros blancos, pero todo lo malo que he vivido lo he usado como una motivación», aseguró. «Y todo ese proceso me ha hecho más duro», apostilló.

Babacar Seck Bronce en el Mundial de kárate«Es una motivación que un negro esté en la selección española y consiga una medalla»

Aun así, el karateca afirmó haberse sentido bien acogido en España. «Me han tratado muy bien, tanto en el colegio como mis amigos», contó. «Cuando se ve que alguien no viene aquí a hacer el tonto, sino que quiere esforzarse, la gente le muestra su apoyo», explicó.

Otro de los momentos duros vividos por Seck fue el proceso de regulación de sus documentos. «Llevaba varios años practicando kárate, pero no podía competir en el Campeonato de España», recordó. «Al final, en el 2016 ya pude hacerlo, me proclamé campeón y ya pude cumplir mi objetivo de representar a España en el deporte que más me gusta», remató.

Después de ese triunfo, llegaron otros a nivel europeo y el último, la medalla de bronce en el Mundial, tras la que Seck pronunció una frase que ayer repitió: «Es una motivación que un negro esté en la selección española y consiga una medalla».

Su historia puede servir como ejemplo para todos aquellos jóvenes inmigrantes que lleguen a España. «Afortunadamente, las cosas están cambiando en este tema, ahora están mejor», expuso. «Y a todos aquellos que estén en mi situación les diría que el camino no va a ser fácil y que pueden tirar la toalla o, como hice yo, usarla para secarse el sudor y seguir adelante», finalizó.