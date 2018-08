El Ayuntamiento de Santo Domingo niegacualquier vinculación con el caso Enredadera Demetrio Sáez de la Maleta. :: justo rodríguez La Junta de Portavoces del Consistorio arropa al jefe de Policía y rechaza la apertura de una comisión porque «no hay nada que investigar» J.ALBO SANTO DOMINGO. Jueves, 30 agosto 2018, 00:02

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada rechazó ayer la creación de la comisión de investigación solicitada por el concejal no adscrito Carlos Barrón para depurar sospechas sobre el alcance de los tentáculos de la trama corrupta 'Enredadera' en la ciudad.

Su petición tiene el origen en las conversaciones intervenidas en el año 2017 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en las que detectó que la trama habría contactado con el presidente de la junta de jefes de las policías locales y subinspector jefe del Cuerpo local para expandir la implantación del sistema Gespol. No obstante, en escuchas posteriores entre cabecillas de la trama estos reconocen que el aludido «no habría movido nada» y, de hecho, el auto judicial no vuelve a hacer mención ninguna en sus más de 8.000 folios a este, por lo visto, inicio fallido de negociaciones.

El subinspector jefe, Demetrio Sáez de la Maleta, compareció ayer ante de la Junta de Portavoces, a petición propia, para informar y responder todas las dudas de los representantes del PSOE, PP e IU sobre el contrato de mantenimiento de Gespol que el Ayuntamiento implantó hace más de 20 años y que en esta última anualidad ha costado a las arcas municipales 788,86 euros.

A su término, la Junta de Portavoces agradeció al responsable policial su colaboración y trabajo, que definió como «adecuado y con una hoja de servicios impecable», y, a la vista de la información facilitada, manifestó que «la vinculación del mismo o del propio ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada con la supuesta trama es nula». Además, en la reunión se hizo constar que al consistorio calceatense no se le ha requerido «por nada y para nada».

Con todo ello, en la nota evacuada tras el encuentro se indica, en referencia a la solicitud de crear una comisión de investigación por parte «del concejal tránsfuga del PP», Carlos Barrón, que no se acepta «por responder a una estrategia política que no es compartida por ninguno de los presentes y porque no se ajusta en absoluto a la realidad de los hechos, ya que la vinculación del subispector o del propio ayuntamiento con la supuesta trama es nula».

El regidor municipal ya ha anunciado a los portavoces que «cuando la secretaria informe del trámite a seguir va a proponer que se desestime, ya que no hay nada que investigar; que la información se está trasladando y está siendo estudiada por la Junta de Portavoces, el segundo órgano colegiado más importante tras el pleno, y que no nos vamos a sumar a ninguna causa en esta presunta trama».

La «doble vara» del PSOE

El concejal no adscrito, Carlos Barrón, denunció la «cobardía» del PSOE y del alcalde, «que no se atreven en Pleno a dar la cara públicamente y convocan Junta de Portavoces en agosto para intentar acallar a la oposición, a sabiendas de que no estoy en la misma por no tener grupo político». El edil censuró, además, la «incoherencia» y «doble vara de medir» del PSOE de La Rioja. «En Logroño pide una comisión de investigación con nombres y apellidos y, en cambio, el señor García Metola se niega a abrirla y no se les oye a los dirigentes socialistas pedirle lo mismo que solicitan en el Ayuntamiento de Logroño, textualmente, seriedad, responsabilidad y no desviar la atención de manera tan exagerada y lamentable», dijo.