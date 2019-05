El Ayuntamiento de Logroño no paga a su alcaldesa Gamarra deposita el pasado 28 de abril sus votos en las urnas de la Biblioteca de La Rioja. / Justo Rodríguez Su elección como diputada nacional le permite compatibilizar el nuevo cargo con el de alcaldesa pero no cobrar por dirigir la ciudad LUIS J. RUIZ Logroño Miércoles, 22 mayo 2019, 18:46

El Ayuntamiento no le paga a la alcaldesa. No. No es que las arcas municipales hayan quedado tan exhaustas que no carezcan de fondos suficientes como para pagar a la también diputada nacional por el Partido Popular (la única candidata popular que logró el cargo en las últimas elecciones de abril). Esa es, precisamente, la causa por la que el Consistorio logroñés se está ahorrando, desde el pasado 29 de abril, los emolumentos reservados para Cuca Gamarra: 58.330,34 euros brutos al año.

«La alcaldesa ha dejado de percibir desde que resultó elegida como diputada el sueldo que venía cobrando del Ayuntamiento. De igual manera también ha renunciado a otras indemnizaciones por asistencia y otras actividades derivadas del ejercicio de su cargo al que tenía derecho«, han asegurado desde el Consistorio.

Su situación es la misma que la de Ana Lourdes González. La Alcaldía que ostenta Gamarra no resulta incompatible legalmente con el de diputada nacional, el salario sí. Eso, unido a la irrenunciabilidad de los emolumentos que asignan las Cortes a sus señorías, hacen que la aún alcaldesa de la capital riojana haya liberado de su carga a las arcas municipales.

La diputada Gamarra y la senadora González, junto a Javier Merino, que no logró su acta al Senado. / J.R.

Tras su aterrizaje en Madrid, el sueldo de Gamarra también mejorará considerablemente. Como en el caso del Senado, en el Congreso está prevista una remuneración base del diputado de 2.981,90 euros al mes (a razón de 14 pagas) sometidos al régimen general de retención y tributación fiscal habitual. A eso hay que sumar otros 14 abonos de la 'indemnización' (a razón de 1.919,63 euros la unidad) para hacer un total de 68.621,42 euros.

Esto es, un incremento superior al 17% de la noche a la mañana y un ligero ahorro para el Ayuntamiento de Logroño al que, durante unas semanas, le saldrá gratis su alcaldesa.