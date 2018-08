El Ayuntamiento calceatense convoca para hoy una concentración de repulsa Cartel en el Teatro Avenida anunciando la concentración. :: D.M.A. D.M.A. SANTO DOMINGO. Viernes, 17 agosto 2018, 00:01

El alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Agustín García Metola, ofreció ayer una rueda de prensa para condenar la presunta agresión sexual ocurrida en el municipio, además de expresar su máximo apoyo a la víctima. Además, García Metola anunció la convocatoria de una concentración hoy, a las 12 horas en la plaza de España, «de apoyo a la joven y a su familia y de repulsa por este tipo de hechos». «Hay momentos en los que ser alcalde de una ciudad se hace muy cuesta arriba. Hoy es uno de ellos», declaró Metola, quien confesó que la «noticia está suponiendo un verdadero mazazo para toda la ciudad, que se encuentra consternada por ello».

Ante lo sucedido, calificado por el alcalde calceatense como «incalificable suceso, que reprobamos públicamente», toda la Corporación municipal de Santo Domingo de la Calzada, en boca de García Metola, quiso manifestar públicamente «nuestro apoyo y enviar todo nuestro cariño a la joven agredida y a su familia», así como expresar «nuestro más absoluto rechazo ante cualquier manifestación de violencia hacia la mujer». El Ayuntamiento de Santo Domingo ha ofrecido a la víctima el apoyo de los Servicios Sociales municipales, aunque a día de ayer no habían recibido respuesta y, por tanto, no se habían podido activar. Agustín García Metola confirmó que la menor es residente en Santo Domingo, no así el supuesto agresor, aunque éste podría haber pasado eventualmente por el municipio riojalteño.

A partir de ahora el Juzgado de Haro será el encargado de investigar lo sucedido. Desde el Ayuntamiento calceatense, sus representantes han querido lanzar un mensaje para poder trabajar juntos, codo a codo con otras administraciones y toda la sociedad en general, para «trabajar con el objetivo de una sociedad más justa, igualitaria y libre, así como por la erradicación de todo tipo de conductas violentas, en general, y contra la mujer, en particular».

Asimismo, García Metola agradeció su trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes identificaron y detuvieron al supuesto agresor.