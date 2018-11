El Ayuntamiento admite que «ha habido sensibilidad» aunque estará vigilante

Desde Haro, donde se ha planteado la principal oposición ante la construcción de líneas eléctricas sobre el paisaje del viñedo, la reacción ayer ante el anuncio de Red Eléctrica Española fue prudente. El alcalde en funciones por la baja maternal de Laura Rivado, y concejal de Cultura y Turismo de Haro, Leopoldo García, prefirió no ahondar en el anuncio realizado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la nueva línea eléctrica Haro-Alcocero ni adoptar una postura definitiva «hasta que el proyecto no salga en el 'BOE' porque nos falta información».

No obstante, y según pudo saber este periódico, el Ayuntamiento de Haro se informó sobre la nueva línea de 220 Kv que plantea Red Eléctrica Española, a través de la Delegación del Gobierno de La Rioja. Con los datos que manejaban, Leopoldo García declaró que «si cuidan y respetan el trazado, que en principio parece que sí, que suena bonito, nos parece bien», pero objetó que «si la línea eléctrica pasa por la zona para la que la ILP pide protección, estaremos en contra». No obstante, García insistió en que «no sabemos cómo quedará ni hasta qué punto afectará al paisaje, aunque parece que ha habido sensibilidad», al margen de entender, reconoció, que no se pueda soterrar la línea, tal y como reclamaba el 'Plan Especial Vitícola' y como ha advertido Red Eléctrica Española que no es posible.

La Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja llevó hace un año al Parlamento regional la iniciativa legislativa popular 'Plan Especial Vitícola', que fue aprobada por unanimidad, después de recoger miles de firmas a favor de la medida. En aquellos días el Ayuntamiento de Haro luchaba contra otra línea eléctrica, la 'Haro-Norte' que pretendía construir Iberdrola (aérea-subterránea a 66 kV), y que previamente había recibido el visto bueno del Gobierno de La Rioja. La compañía eléctrica respondió entonces presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Aquella oposición puede haber dado un fruto: el respeto del paisaje en la construcción de nuevas infraestructuras. «Suena bien, pero quiero verlo. Nos falta información», confiesa Leopoldo García en nombre del Ayuntamiento de Haro, una de las entidades, junto a bodegas, asociaciones, clubes y personalidades que integran la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja.