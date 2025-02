Las ayudas al transporte disparan los usuarios de trenes y autobuses

Las ayudas al transportes, pese al 'bonus interruptus' de esta semana por las diferencias entre PSOE y Junts, han disparado el número de usuarios de los transportes públicos gratuitos o bonificados en la comunidad riojana. Alrededor de 2.000 viajeros recurrentes han renovado cuatrimestralmente ... sus bonos para la gratuidad de la media distancia ferroviaria (pese a sus limitaciones); el transporte metropolitano, subvencionado al 50% de forma general y con ampliación de ayudas dirigidas a colectivos diana del Gobierno regional, ha superado en 2024 el millón de usuarios por primera vez en su historia, y las rutas estatales de autobús que operan en La Rioja han multiplicado también sus usuarios en La Rioja.

Las ayudas, después del rifirrafe parlamentario, siguen en vigor hasta el 30 de junio tras su renovación. Estas son las opciones para viajar gratis y con descuentos, así como instrucciones para aprovechar la prórroga hasta el próximo 30 de junio, aunque los abonos gratuitos son cuatrimestrales (acaban en abril), con lo que en mayo y junio habrá que renovarlos, y, en este caso, con vigencia por dos meses.

El ferrocarril. Aunque en otros territorios los abonos gratuitos afectan a muchas líneas y servicios de Renfe, en la comunidad riojana sus efectos son más bien limitados. No hay cercanías ni tampoco servicio Avant (alta velocidad de media distancia), con lo que los abonos se limitan a la línea Logroño-Zaragoza (ida y vuelta), la única de media distancia, aunque también el Alvia hacia Miranda reserva unos cupos para abonos gratuitos desde La Rioja, pero hasta agotar dicho cupo.

Las concesionarios de líneas de autobús estatales ponen también habitualmente refuerzos por la elevada demanda

En cualquier caso, fuentes de Renfe explican que, a falta de los datos de 2024, los usuarios de esa media distancia (Logroño-Zaragoza-Logroño) casi se multiplicaron por dos en 2022 (año en que a partir del segundo semestre se puso en marcha la gratuidad) y en 2023 aumentaron otro 54%, hasta los casi 185.000 usuarios. Se espera otro incremento notable en 2024, pero aún no hay datos. El bono cuatrimestral (se puede sacar hoy mismo hasta el 30 de abril –luego si se quiere renovar será por dos meses, hasta junio–) exige una fianza de 10 euros al ser para viajeros recurrentes y se devuelve a partir de 16 viajes en el periodo. Eso sí, aunque no se devuelva, con unos pocos viajes ya salen las cuentas. Renfe, con algunos altibajos por cuatrimestre y con más demanda fuera de verano, ha consolidado algo más de 2.000 abonos gratuitos cada cuatro meses.

Los buses de líneas estatales. En este caso son varias las líneas gratuitas, en compañías que operan en redes estatales, Jiménez Movilidad, Alsa y Bilman Bus. Con Alsa se puede viajar gratis a Soria y Madrid, a Barcelona, a Valladolid y a Gijón. Con Jiménez Movilidad hay abonos gratuitos desde Logroño para Burgos y Madrid, a Zaragoza –donde además se puede conectar con otra concesión hacia el Levante– y también para el viaje Calahorra- Soria. Por último, con Bilman Bus es posible viajar de forma gratuita a Valencia, Alicante y La Manga, con el servicio que parte de Bilbao. Fuentes de una de estas compañías confirman que la venta de billetes se ha disparado en los dos últimos años –además, con viajeros reales, no sólo con reservas que luego no se presentan– y que, en muchas ocasiones, son necesarios refuerzos de autobuses. El mayor problema de esta gratuidad es que quizás los destinos más demandados por los riojanos, como son las capitales vascas, no están incluidos al no circular por una red estatal.

El metropolitano. En este caso, no hay gratuidad, pero la prórroga vía decreto de las ayudas estatales al transporte garantizan la continuidad hasta junio de las bonificaciones del 50% en el metropolitano. Por aclarar, no afectan ni al urbano (Logroño) ni al interurbano (pueblos de fuera del cinturón). En este caso, el Gobierno de España asume un 30% de dicha rebaja de precios a la mitad (supuso casi 400.000 euros en 2024), mientras que el Gobierno riojano aporta el restante 20% (casi 265.000 euros). Las cifras del metropolitano se han disparado, aunque fuentes del Gobierno regional aclaran que la ayuda del 50% tiene su efecto pero no es el único. En este sentido, hay muchas bonificaciones propias incrementadas por el Ejecutivo riojano con fondos propios (de hecho, aportó otros 700.000 euros en 2024) para colectivos diana (jubilados, jóvenes hasta 17 años, estudiantes, personas con discapacidad...) que permiten reducir el billete hasta 0,5 euros. Asimismo, se han implementado mejoras en las líneas, con conexiones al Sequero o al aeropuerto, por ejemplo, y un autobús 100% eléctrico, que hacen las líneas más atractivas.

En números, mientras que en 2022 hubo 705.800 viajeros en el interurbano, en 2023 aumentaron hasta 879.397. El año pasado, en 2024, se superó por primera vez el millón de billetes expedidos, en concreto con 1.038.077 viajes.

Como la medida de ayuda al 50% del coste del transporte –al margen de las bonificaciones propias del Ejecutivo riojano– es para viajeros recurrentes, los usuarios que pueden optar a este descuento son los que saquen el título metropolitano (abono) mensual. En 2024 se expidieron 1.194, de los que 1.027 eran convencionales y el resto para familias numerosas, con mayor descuento. El coste del abono mensual se reduce a 22,5 euros y a 17,8 y 11,3 euros para familias numerosas en función del tipo (general o especial).

La otra opción para aprovechar el 50% de descuento en el interurbano es la tarjeta monedero, que se va recargando cuando se gasta. El coste del viaje general bonificado con esta tarjeta es de 0,56 euros –el billete ordinario cuesta 1,6 euros y se reduce a 1,12 con la monedero–. El año pasado se vendieron 656.721 viajes con la tarjeta monedero.