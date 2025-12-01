La convocatoria de ayudas para el alumbrado municipal se eleva hasta los 1,4 millones en 2026 Esta línea de ayudas, que se publicará este martes en el BOR, cubrirá hasta el 85% de la inversión máxima por ayuntamiento hasta un límite de 70.000 euros

EFE Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

La convocatoria de subvenciones para la mejora del alumbrado público municipal asciende a 1,4 millones de euros en 2026, cifra que supone un 3,7% más respecto al año anterior. Así lo ha señalado este lunes el consejero de Política Local, Daniel Osés, quien ha explicado que esta línea de ayudas cubrirá hasta el 85% de la inversión máxima por ayuntamiento hasta un límite de 70.000 euros.

La convocatoria, a la que se optará por concurrencia competitiva, se publicará este martes en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Los consistorios podrán optar a ella hasta el 1 de febrero de 2026, si bien podrán justificar la subvención hasta el próximo 30 de octubre.

Estas ayudas, ha proseguido Osés, financiarán actuaciones que impliquen una reducción del consumo energético en al menos un 30% y regulen la iluminación en función del horario y tipo de vía. También, ha subrayado, contribuirán de forma significativa a reducir los costes económicos de alumbrado de los ayuntamientos, a mejorar el bienestar de las personas y a avanzar hacia un modelo energético más sostenible para el medio ambiente.

El consejero ha resaltado que las subvenciones deberán destinarse a financiar actuaciones de ampliación del alumbrado exterior bajo parámetros de eficiencia energética o de renovación mediante equipos que reduzcan la potencia lumínica.

La renovación deberá ir encaminada a reducir el consumo de energía eléctrica en, al menos, un 30%, a regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías, en función de las necesidades de los ciudadanos; y a adecuar las instalaciones existentes a los preceptos establecidos en el reglamento de eficiencia energética.

Por su parte, el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha resaltado que el Ejecutivo regional ha concedido este año 816.758 euros en subvenciones a la ampliación o renovación de alumbrado público municipal, una cuantía de la que se han beneficiado 19 ayuntamientos riojanos.

«Estos consistorios ya se están beneficiando de un importante ahorro energético y, en consecuencia, de un ahorro económico«, ha apuntado, lo que les permite poder destinar esos recursos para financiar otros servicios básicos.