La Rioja concede 10,7 millones para mejorar la eficiencia energética en 1.477 viviendas La partida ha impulsado la rehabilitación y la mejorar el parque residencial con acciones que contribuyen a incrementar la calidad, conservación y accesibilidad de los edificios e inmuebles

EFE Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:56

El Gobierno de La Rioja ha concedido 10,7 millones de euros en ayudas para mejorar la eficiencia energética de 1.477 viviendas y 67 edificios residenciales, con una cuantía media de 2.812 euros por piso y de 17.007 por casa unifamiliar y 318.074 por cada comunidad de vecinos

Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno regional, Daniel Osés, quien ha avanzado que ya se trabaja en la apertura de una nueva convocatoria, dotada con 4,8 millones para financiar 1.700 actuaciones de mejora de eficiencia energética.

En una nota, ha realizado un balance de los programas de subvenciones a la mejora de la eficiencia energética de viviendas y a la rehabilitación edificatoria en La Rioja, en los que, en total, se han concedido 1.544 solicitudes, que han supuesto un presupuesto conjunto de 10,7 millones de euros.

Esta partida ha servido para impulsar la rehabilitación y mejorar el parque residencial con acciones que contribuyen a incrementar la calidad, la conservación y la accesibilidad de los edificios y viviendas, entre otros aspectos, ha subrayado.

En el programa para financiar actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética, se han concedido subvenciones a 1.477 viviendas, por un valor total de 4,1 millones de euros, lo que supone una ayuda media de 2.812 euros por beneficiario.

El objetivo de estas ayudas es obtener una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de, al menos, el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un mínimo del 30%.

La línea de ayudas destinada a financiar obras o actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial tiene como fin obtener una reducción de, al menos, un 30 % en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.

Así, 67 bloques, que corresponden a la suma de 49 viviendas unifamiliares y 18 comunidades de propietarios, han obtenido un volumen total de subvenciones de 6,5 millones de euros.

La cuantía media percibida se eleva a 17.007 en el caso de los unifamiliares y a 318.074 para cada comunidad, ha indicado Osés, quien ha añadido que los inmuebles que han recibido esta ayuda se reparten entre 37 municipios y suman 361 viviendas.

Actuaciones en barrios

En relación al programa de actuaciones a nivel de barrio, ha recordado que el Gobierno riojano suscribió dos convenios de colaboración con el Ministerio de Vivienda para actuar en el entorno de Lobete, en Logroño, y en la zona de Quintiliano, en Calahorra.

Se ha referido al desistimiento del agente rehabilitador de la actuación en Calahorra al no haberse alcanzado el acuerdo mínimo de propietarios exigido.

Ha avanzado que, en función del grado de ejecución de cada programa, pediá al Ministerio la tramitación de las adendas al acuerdo bilateral para destinar esos fondos al programa de mejora de eficiencia energética en viviendas.

Ello permitirá abrir una nueva convocatoria en próximas fechas, dotada con 4,8 millones de euros y llegar a 1.700 nuevas familias beneficiarias en La Rioja.

También ha citado los proyectos de construcción de 126 viviendas de alquiler asequible en Logroño, Calahorra, Haro, Alfaro y Torrecilla.