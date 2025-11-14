Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca El Gobierno de La Rioja cubrirá el 20% que suelen exigir las entidades bancarias exigen en efectivo por la compra de su primera vivienda habitual

Los jóvenes riojanos ya pueden solicitar las ayudas del programa AvaLa Rioja, que amplía la cobertura de la hipoteca hasta el 100% para ofrecerles «un futuro con vivienda». Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Política Local, Daniel Osés, que ha suscrito el programa marco con Abanca, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria y Eurocaja Rural.

Esta línea de avales, que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros hasta finales de 2028, está destinada a los menores de 35 años para la compra o autopromoción de su primera casa habitual «y permanente» en La Rioja en las operaciones de préstamo superiores al 80%.

Los fondos destinados a esta subvención podrán ampliarse «en función de la demanda», según ha precisado el consejero, quien espera que esta alcance una cifra importante.

Sobre el programa

Este programa es gratuito para los beneficiarios: no se cobrarán comisiones y el coste de la tasación de la vivienda lo asumirán las entidades bancarias. El objetivo de estos avales, como ha incidido Osés, es favorecer la emancipación de los jóvenes riojanos al financiarles «el 100%» de su primera casa.

El aval garantizará el importe del principal del préstamo hipotecario inicialmente concedido que sea superior al 80% del menor valor, de tasación o de compraventa, y hasta un máximo del 20% del mismo, que se reducirá conforme se amortice el préstamo hipotecario desde la primera amortización.

En la autopromoción, se avalará el importe principal del préstamo hipotecario que sea superior al 80% del valor de tasación de la vivienda a obra terminada.

El importe de la compra o autopromoción deberá ser igual o inferior a los 300.000 euros, excluidos los impuestos o tasas que graven la operación. Y estos últimos, ya sean directos o indirectos, no podrán ser financiados mediante el aval, como tampoco los seguros, ni cualquier otro concepto distinto del precio de la vivienda.

La ayuda es compatible con la nueva Hipoteca del Gobierno de La Rioja y con cualquier otro producto hipotecario de los bancos adheridos a esta iniciativa que cumpla los requisitos.