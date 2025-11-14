LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VIRGINIA CARRASCO/Colpisa

Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca

El Gobierno de La Rioja cubrirá el 20% que suelen exigir las entidades bancarias exigen en efectivo por la compra de su primera vivienda habitual

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Los jóvenes riojanos ya pueden solicitar las ayudas del programa AvaLa Rioja, que amplía la cobertura de la hipoteca hasta el 100% para ofrecerles «un futuro con vivienda». Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Política Local, Daniel Osés, que ha suscrito el programa marco con Abanca, Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Soria y Eurocaja Rural.

Esta línea de avales, que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros hasta finales de 2028, está destinada a los menores de 35 años para la compra o autopromoción de su primera casa habitual «y permanente» en La Rioja en las operaciones de préstamo superiores al 80%.

Los fondos destinados a esta subvención podrán ampliarse «en función de la demanda», según ha precisado el consejero, quien espera que esta alcance una cifra importante.

Sobre el programa

Este programa es gratuito para los beneficiarios: no se cobrarán comisiones y el coste de la tasación de la vivienda lo asumirán las entidades bancarias. El objetivo de estos avales, como ha incidido Osés, es favorecer la emancipación de los jóvenes riojanos al financiarles «el 100%» de su primera casa.

El aval garantizará el importe del principal del préstamo hipotecario inicialmente concedido que sea superior al 80% del menor valor, de tasación o de compraventa, y hasta un máximo del 20% del mismo, que se reducirá conforme se amortice el préstamo hipotecario desde la primera amortización.

En la autopromoción, se avalará el importe principal del préstamo hipotecario que sea superior al 80% del valor de tasación de la vivienda a obra terminada.

El importe de la compra o autopromoción deberá ser igual o inferior a los 300.000 euros, excluidos los impuestos o tasas que graven la operación. Y estos últimos, ya sean directos o indirectos, no podrán ser financiados mediante el aval, como tampoco los seguros, ni cualquier otro concepto distinto del precio de la vivienda.

La ayuda es compatible con la nueva Hipoteca del Gobierno de La Rioja y con cualquier otro producto hipotecario de los bancos adheridos a esta iniciativa que cumpla los requisitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  4. 4

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  5. 5 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  6. 6 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  7. 7 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  8. 8

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  9. 9 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  10. 10 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca

Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca