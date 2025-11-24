Autobuses, pasos elevados, buenas iniciativas... hoy en el Teléfono del Lector Estas son algunas de las quejas y felicitaciones de hoy en la sección que hacen nuestros lectores

«Carencias» en la estación de autobuses

Hoy la sección del Teléfono del Lector se abre con una queja en referencia al robo que se produjo el otro día en la estación de autobuses. La lectora comenta en su llamada, molesta, que «es una estación que no está soterrada, no tiene aparcamiento ni un lugar donde los coches puedan pararse». Además, añade que «ni siquiera es un lugar al que solo puedas acceder cuando entras con tu billete, como ocurre en todas las estaciones nuevas». A lo que aclara, como conclusión, que «cualquiera entra y cualquiera puede llevarse tu maleta mientras estás arriba. No hay ninguno de los avances que existen ahora en cualquier estación moderna».

Paso elevado en la calle Sequoias

La siguiente llamada hace referencia a la problemática que en los últimos meses ha producido el elevado desnivel del paso elevado situado en la calle Sequoias. Su arreglo, por fin, satisface a este lector: «Es de agradecer que vayan a suavizar ese paso, porque no solo servía para parar y dar paso a los peatones, sino que además también te dejabas los bajos del coche. Daba igual que fueses a cinco por hora, era tan alto que los vehículos bajos lo sufrían igual».

«Buena iniciativa escolar» por la igualdad

Otra comunicante acude a la sección para manifestar que el 'Mural de la Igualdad' del colegio Navarrete el Mudo es una «buena iniciativa para que los alumnos vayan concienciándose sobre la violencia machista y la igualdad desde pequeños». Asimismo, agrega que se trata de una realidad que lamentablemente persiste en la sociedad y que «les eduquen desde esa realidad y esos valores es muy importante para su crecimiento y formación de la personalidad».

Venta de balizas «ilegales» para el coche

En el siguiente mensaje, el remitente muestra sus dudas sobre la compra de una baliza para el coche que adquirió en una tienda de la capital riojana, «que es una cadena nacional que se dedica a la venta de artículos de coche». Dice que la adquirió hace unos meses y «resulta que ahora es ilegal». Por ello, se pregunta lo siguiente: «¿La multa la tendría que pagar yo o la empresa que me la vendió?».

Camino Viejo de Alberite... y aledaños

Ayer, un lector reclamaba arreglos en el Camino Viejo de Alberite, cuyo estado es «catastrófico». Y hoy otro comunicante vuelve a la carga:«No es solo ese camino, sino la zona no pavimentada del que une Lardero y Villamediana, el Camino de la Magdalena... Es un desastre. La Vía Romana estaba muy bien cuidada, pero las demás dan pena», recalca.

Autobuses en los que no pone el número

Una usuaria del transporte urbano de Logroño solicita que todos los autobuses lleven el número de la línea en el lateral y la parte de atrás. «A veces está roto y no se sabe cuál es el bus que va a pasar», indica. Y, de paso, pide que se arregle la pantalla de los horarios estimados («estimados es un buen concepto porque no se suele cumplir o los minutos saltan locos», añade) de la parada de Vara de Rey con Pino y Amorena. «No funcionan muchas de las bombillitas de la parte superior», concluye.

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta los jardines que están situados en la calle Huesca, justo en la esquina con Rey Pastor de Logroño. «Están bastante abandonados y son un gran pipicán», apunta antes de añadir que con el fin de «evitar focos de infección, estaría bien limpiarlos y recuperarlos, porque da pena verlos», reitera este lector.

