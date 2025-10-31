Autobuses, médicos y agradecimientos en el Teléfono del Lector de hoy Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La Rioja Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

«La línea 2 del bus siempre está llena»

La sección se abre hoy con una queja habitual en los últimos días: el servicio de autobús en la capital riojana. En este caso, una vecina se muestra molesta porque «el número 2 siempre está lleno». Por ello, propone que «tenga más continuidad», ya que, según explica en su llamada, «da igual a qué hora lo cojas, el pasillo no se vacía hasta pasadas varias paradas».

Una espera médica de casi un mes

A continuación, otro tema recurrente como es la tardanza en las citas médicas. La comunicante, que es paciente del centro La Villanueva, se queja de lo siguiente: «Pedí este miércoles cita en mi médica de cabecera, porque estoy bastante acatarrada, y no me han dado hasta el 21 de noviembre». Además, añade que «siempre que voy a su consulta está vacía». «Tengo 72 años, soy asmática y tengo EPOC de grado 1», explica mientras añade, molesta con la situación, que es «una persona de riesgo».

El «fallido» consultorio de Los Lirios

La queja de Lucio alude al «fallido» consultorio médico de los Lirios. «El alcalde de Logroño presume de haberlo puesto en marcha, pero no es cierto: hay tres consultas de especialidades que ni siquiera atienden a pacientes del barrio, se los traen de otros consultorios como el Rodríguez Paterna», dice para concluir: «Al final, los políticos que se reparten nuestro votos nos han engañado y inutilizado como de costumbre».

Gracias al San Pedro y sus profesionales

La familia de Carlos Montejo Urraca desea expresar desde las páginas de Diario LA RIOJA su «más profundo agradecimiento» a todo el equipo médico, personal de enfermería y resto de profesionales del área de Oncología del Hospital San Pedro «por la atención y el trato humano recibidos durante el ingreso de Carlos». «Gracias por vuestra profesionalidad, cercanía y sensibilidad en cada momento y por el acompañamiento constante tanto a él como a nosotros, su familia; nunca olvidaremos vuestro apoyo y dedicación», concluye el mensaje remitido por la familia.

Una pasarela para comunicar El Arco

Un vecino del barrio El Arco quiere expresar una petición al Ayuntamiento de Logroño para que hagan «una pasarela que comunique el barrio». En su mensaje comenta que «hace años se vendía en esa parte de la ciudad que tendríamos una pasarela que comunicase con la zona del Alcampo, en torno a la calle Pradoviejo». Algo que considera un «problema diario para comunicarnos con el otro lado de Logroño, porque es muy mala e incluso supone un peligro». «A ver si la ponen de una vez», demanda a modo de conclusión.

Agradecimiento a la residencia de Albelda

Una logroñesa deja en su mensaje un agradecimiento «de todo corazón» al servicio que hay en la residencia de la localidad de Albelda. «Quiero dar las gracias a cuidadoras, cuidadores, recepcionistas, peluquera, a la chica del bar, de la cafetería y a todos los compañeros residentes». Asimismo, aprovecha su llamada para decir que «solo falta más personal» y reclama que «contraten a más gente porque allí andan muy atareados y los ancianos residentes allí necesitan muchos cuidados».

Oftalmología en Alesanco

Se cierra sección con una llamada que viene desde Alesanco. «Mi marido y yo llevamos más de un año esperando a que nos den consulta en Oftalmología. Es vergonzoso», lamenta la comunicante.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Futuro «estercolero» en un jardín de la calle La Ribera

Ampliar

El estado de algunos jardines de Logroño preocupa a los lectores. En esta ocasión, un ciudadano ha fotografiado el que hay junto a la iglesia de Madre de Dios. «Esto se está convirtiendo en un verdadero estercolero», apunta. «Está en la calle La Ribera» y cree que debería de estar más cuidado, limpio, y no dejar que se tiren ropa y desperdicios en estos espacios.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.