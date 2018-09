Aumento de la presión para reformar el Estatuto Jueves, 13 septiembre 2018, 23:52

José Ignacio Ceniceros trasladó a los socialistas la responsabilidad de aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía con la mayoría exigida a partir del preacuerdo alcanzado entre PP y Cs. «Basta ya de excusas», le espetó a Concepción Andreu. «Si la reforma no sale adelante, es porque el PSOE no quiere», dijo cargando en el principal partido de la oposición que la carta de derechos prevista en el nuevo Estatuto no pueda salir adelante». «¿Cómo vamos a discrepar de derechos que los socialistas siempre hemos defendido?», le replicó su rival para remachar: «El problema es que el PP no los tiene claros».