La AUGC denuncia que un Guardia Civil ha sido expedientado por criticar a un mando tras una reunión La asociación asegura que el 'generalato' no termina de entender que los galones y la jerarquía no existen cuando se sientan con los representantes de los trabajadores LA RIOJA Miércoles, 8 agosto 2018, 13:28

La AUGC ha denunciado a través de su página web que la dirección general de la Guardia Civil ha abierto un expediente a Gustavo Álvarez, responsable de la Comisión de Tráfico de la AUGC, «por falta grave por criticar la gestión del Jefe de Sector de Tráfico de la Rioja durante una reunión entre éste y las asociaciones profesionales».

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguran que s etrata del segundo caso en lo que va de año, y recuerdan que «por unas circunstancias similares se sancionó a Antonio González, representante de AUGC en la provincia de Castellón».

En la comunicación de este nuevo expediente, el Comandante Jefe del Sector/Subsector de Tráfico de La Rioja remite un parte disciplinario en el que se refiere a una reunión mantenida el pasado mes de mayo, tras la cual la cuenta de AUGC La Rioja publicaba un mensaje a través de una red social en la que se criticaba al mando «por no aportar solución a los problemas reales» de los guardias civiles de Tráfico.

La Asociación añade que «a pesar de manifestar en el propio documento sancionador que no se puede demostrar la autoría del citado mensaje al expedientado, el jefe de Tráfico riojano alude en su parte que el representante de AUGC realizó en el transcurso de la reunión, y ante miembros de las otras asociaciones, comentarios críticos contra su gestión».

La AUGC asegura que «todavía existen quienes se obstinan en negar su legitimidad como interlocutores, y tratan por tanto de imponer su jerarquía en la cadena de mando para sofocar las críticas y discrepancias naturales que se producen en cualquier relación entre representantes de los trabajadores y la empresa o institución en la que ejercen su labor» y añaden que «en lugar de actuar como correspondería a una situación de diálogo y respeto, estos mandos, como el aquí referido, optan por apelar a cuestiones jerárquicas que siempre deberían quedar fuera de la sala de reuniones donde se producen estos encuentros. Buena parte del 'Generalato' no termina de entender que los galones y la jerarquía no existen cuando se sientan con los representantes de los trabajadores. Tratar de amedrentar a estos con la apertura de expedientes es no haber entendido nada del funcionamiento de la democracia, que tan lejos sigue estando del espíritu de la Guardia Civil».

Por todo ello anuncian que no van «a permanecer de brazos cruzados ante esta campaña, que ya viene de lejos, dirigida a acallar a base de amenazas y castigos a los representantes de los guardias civiles, y que tanto nuestros servicios jurídicos como el resto de secretarías ya trabajan para denunciar, combatir y dar a conocer estas prácticas totalitarias en la institución».

Se da además la circunstancia, aseguran, de que el mando que ha iniciado este expediente «es el mismo que denegó el pasado año un permiso a un guardia civil de Tráfico de La Rioja por enfermedad grave de su madre, que finalmente falleció. La Asociación explica que »y ante la denegación del permiso, el agente debió hacer uso de sus descansos para atender a su madre, que murió en un hospital de Cuenca tras quince días de ingreso«, y terminan diciendo que »posteriormente, el agente, apoyado por los servicios jurídicos de AUGC, obtuvo el triste consuelo de ver estimado su recurso en el que solicitaba que se declarase que la denegación del permiso por enfermedad grave de su madre no fue conforme a derecho«.

Aseveran, además, que en el caso de Gustavo Álvarez, existen además otros precedentes que «revelan la línea represora del mando contra su persona, como una advertencia por escrito que le hizo llegar a causa de un boletín de denuncia, así como la anterior apertura de otro expediente por falta leve que fue rechazado por el General tras el recurso de alzada presentado, circunstancias que dejan clara la línea persecutoria de este mando contra el representante de AUGC».

Para terminar, la AUGC piden que el Ministerio del Interior, y el propio Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, «decidan si apuestan por el entendimiento y el diálogo, como herramientas para solucionar los problemas de los guardias civiles, o por el contrario deciden seguir dando rienda suelta a ese grupo de altos mandos que se resisten al cambio y obstaculizan la llegada de una Guardia Civil verdaderamente democrática».