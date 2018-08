Una atleta contra el cáncer La biotecnóloga riojana Marta Castroviejo Bermejo posa en la Gran Vía de Logroño antes de regresar a Barcelona. :: / Justo Rodriguez La logroñesa Marta Castroviejo investiga en el Vall d'Hebron becada por la AECC | La joven biotecnóloga trabaja en su tesis sobre el tumor de mama en el hospital de Barcelona DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 30 agosto 2018, 21:24

Asegura Marta Castroviejo Bermejo que el cáncer le sacó de la infancia. «Mi tío Nano murió de cáncer de pulmón cuando era una niña y me impactó tanto que desde entonces quise investigar para aportar mi granito de arena», recuerda. Eso provoca que aún le cueste trabajar en esta enfermedad, por las connotaciones familiares que tiene para ella, pero también considera: «Si puedo ayudar, aunque sea a una sola paciente, merece la pena».

Marta Castroviejo es conocida en el ámbito deportivo por haber irrumpido con fuerza en el atletismo riojano durante el último año, venciendo la carrera San Silvestre 2017 de Logroño y proclamándose campeona de cross de La Rioja (incluso llegó a poseer el récord de medio maratón), después de haber sido campeona de tenis en varias categorías, pero, aunque sigue entrenando con ambiciosos objetivos, su principal dedicación es la investigación en cáncer.

Graduada en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera, y máster en Inmunología Avanzada, actualmente, a sus 26 años, realiza su doctorado 'Mecanismos de resistencia a terapias dirigidas (inhibidores de PARP) en cáncer de mama asociado a BRCA' en un grupo de investigación oncológica del Vall d'Hebron Instituto de Oncología dirigido por la doctora Violeta Serra. Por si fuera poco, además, estudia a distancia el grado de Nutrición y Dietética en la Universidad Isabel I de Burgos.

«Estando en Barcelona, el Vall d'Hebron era el mejor lugar donde poder hacer investigación en cáncer y busqué allí un grupo de oncología», explica Marta Castroviejo. En concreto, deseaba centrarse en la investigación traslacional por ser «la más cercana al paciente, sin ser clínica, que es la que hacen directamente los médicos».

Cáncer hereditario

Empezó su proyecto en el 2015 gracias a una beca de la Asociación Española Contra el Cáncer en Barcelona, enfocado en el cáncer de mama hereditario. Este tipo de cáncer lo sufren «las pacientes con una mutación germinal en unos genes determinados que provoca en ese tumor algo característico, no poder reparar bien los daños en el ADN».

La terapia con inhibidores de PARP se basa en esa característica y mata las células del tumor sin apenas efectos secundarios, pues las del resto del cuerpo no tienen este defecto. «Lo que sucede es que algunas pacientes no responden a este tratamiento y, cuando esto sucede, se hace más difícil», expone Marta Castroviejo, consciente de que es complejo acertar a la primera con el tratamiento.

«Mi tío Nano murió de cáncer de pulmón y me impactó tanto que desde entonces quise investigar» MARTA CASTROVIEJO

«¿Por qué algunas pacientes no responden a este tratamiento?», se preguntó esta joven investigadora logroñesa, «¿qué les hace resistentes?». «Hemos conseguido desarrollar un test por inmunofluorescencia para poder diferenciar claramente, antes de iniciar el tratamiento, si el paciente va a responder o no», explica Marta Castroviejo. Siempre que a una paciente se le diagnostica cáncer de mama se le practica una biopsia para estudiar las características del tumor y aplicar el tratamiento más adecuado.

Cuando esto ocurre, en el grupo de investigación de la doctora Serra, y previo consentimiento de la paciente, una parte de ese tumor se implanta de forma subcutánea a un ratón inmunodeficiente, de manera que el tumor crece pero el animal no sufre. Cuando el tumor adquiere mayor tamaño se implanta en otros ratones, generando una colonia que permite estudiar distintos tratamientos y biomarcadores. Así han podido comprobar la funcionalidad del biomarcador de respuesta a los PARPi.

«Es un trabajo muy duro al que dedicamos muchas horas y yo, al menos, tengo la suerte de estar becada» MARTA CASTROVIEJO

El resultado del test permite predecir si un paciente, ante un tumor concreto, responderá o no a este tratamiento específico. Si no responderá, el test en el que trabaja su equipo permitirá ahorrar el tiempo del tratamiento no aplicado para poder realizar otro con más posibilidad de curación. Es más, la investigación es aplicable a otro tipo de tumores, no sólo el de mama: «Este tipo de terapia sin apenas efectos secundario se puede ampliar a otros tipos de cáncer, como el de próstata, vejiga y ovario. Nos falta acceder a pruebas de ensayo clínico para validar el test en un mayor número de pacientes»», advierte Castroviejo.

Próximamente viajará a Londres para ampliar su investigación. Actualmente el test cuenta con una patente en revisión, la meta es afianzar el proyecto y, junto a una farmacéutica, poder comercializarlo y aplicarlo a nivel nacional o internacional.

«La gran ventaja es que se trata de un test tan sencillo como los de marcadores hormonales, muy fácilmente aplicable y que ha demostrado una gran precisión», apunta Marta, sin olvidar que este «es un trabajo muy duro al que dedicamos muchas horas y yo, al menos, tengo la 'suerte' de estar becada».