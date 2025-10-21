LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Francisca Terroba, presidenta de VencEla e Iván Fernández, enfermo de ELA de Grado III. Justo Rodríguez
VencEla Rioja, sobre las ayudas a enfermos con ELA

«Después de haberlo celebrado dos o tres veces antes, ahora recibimos la noticia con incredulidad»

La asociación recibe con cautela la aprobación del Gobierno de una partida presupuestaria de 500 millones para cubrir los cuidados a enfermos con ELA

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 14:46

Comenta

Desde la asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica VencEla Rioja han recibido con cautela la noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley ... que incluye una partida presupuestaria de 500 millones de euros para garantizar la atención sociosanitaria de los pacientes de esta y otras enfermedades invalidantes que requieren de cuidados complejos y extraordinarios. La medida anunciada garantizará la atención profesional diaria a las personas en la fase más avanzada de enfermedades como la ELA, que requieren de cuidados y apoyos constantes. «Estamos expectantes porque son tantas veces las que lo han anunciado que hasta que no lo tengamos en casa no nos lo creemos. Los compañeros están esperanzados pero hay que verlo para creerlo. Si se materializa sería lo ideal», expone Francisca Terroba, presidenta de VencEla Rioja.

