La Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido cierra por «fata de apoyo» del Gobierno regional Exposición de Ardacea en 2016. Afirma que la principal causa es «en la negativa de financiación», por parte del Ejecutivo regional, «para acometer las obras del local que permita dar continuidad a los diferentes servicios que se están desarrollando» LA RIOJA Jueves, 25 octubre 2018, 13:34

Ardacea, la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido, echa el cierre. En una nota de prensa, anuncia que pone « fin de los servicios que viene prestando a las personas con Daño Cerebral Adquirido y a sus familias».

Su último día, el de cierre, coincidirá con el fin de año. El 31 de diciembre, se pone fin a un proyecto que comenzaba en mayo de 2010. Las causas que esgrime la directiva de Ardacea para tomar esta decisión se fundamentan «en la negativa de financiación, por parte del Gobierno de La Rioja, para acometer las obras del local que permita dar continuidad a los diferentes servicios que se están desarrollando». Desde que en abril de 2018 se nos informara de que debíamos dejar las instalaciones que ocupa actualmente la asociación, se han venido manteniendo diferentes contactos con la Consejería de Hacienda y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja para buscar la manera de poder financiar la obra del local que, el Ayuntamiento de Logroño, cedió a nuestra asociación«, explica la nota, que añade que »el pasado 19 de septiembre, después de más de dos meses de silencio por parte de los dirigentes del Gobierno Riojano, fuimos convocados a una reunión en la que se nos comunicó que contábamos con el apoyo económico para financiar las obras mediante un convenio de colaboración con la Consejería de Servicios Sociales, un mes después de esta reunión y sin noticias para la firma de dicho convenio, solicitamos una reunión con el responsable de esta Consejería que, dos días más tarde, nos comunicaba que no era viable esta colaboración ni, por lo tanto, la financiación«.

Ardacea ha querido transmitir que no es su deseo «dejar de atender y dar los servicios necesarios a las personas que han sufrido una lesión cerebral y sus familias y que el cierre de Ardacea es una decisión muy difícil porque afecta a muchas personas que no tendrán la posibilidad de acudir a otro recurso tras la irrupción de un Daño Cerebral Adquirido (DCA)». El cierre, además, pone fin «a los contratos de los cinco profesionales que prestan sus servicios ya que no podrán ser renovados en el próximo año». Con esta «falta de apoyo» los riojanos «van a perder la presencia de una Asociación dedicada a la Atención del Daño Cerebral Adquirido situación que no se produce en el resto de Comunidades Autónomas en las que están presentes cada vez con mas fuerza».

En el texto se resalta «el orgullo de haber contribuido a la creación de una Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido, aunque a pesar de nuestro esfuerzo e insistencia, no hemos conseguido que tengan en cuenta nuestra aportación para que, como en todas las Comunidades Autónomas, esté integrada por un equipo multidisciplinar específico formado por neurólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales, etc., todos los profesionales que componen estos equipos en todos los hospitales, unidades, etc. y que proporcionaría, efectivamente, una atención integral a todas las personas que hayan sufrido una lesión cerebral para »garantizar la continuidad asistencial en el proceso de rehabilitación del daño cerebral adquirido...«».

Las últimas palabras son de agradecimiento «a quienes en estos años han prestado su apoyo y su tiempo, a los socios que han confiado en este proyecto esperando tener una opción de recuperación de su vida tras el DCA, a las entidades y organizaciones que a lo largo de los años han colaborado con nosotros y a tantos otros sin los que este proyecto nunca hubiera sido posible». «Entre todos -prosigue, hemos puesto un rayo de esperanza a tantas vidas que se han visto truncadas por una lesión que no avisa y que marca para toda la vida».

Siente también haberse «equivocado» cuando, con motivo de las fiestas de San Mateo, ponían de manifiesto en otra nota de prensa lo siguiente: «Todos los riojanos confiamos en las buenas intenciones y humanidad de nuestros dirigentes y apelamos a su sensibilidad para no generar una desigualdad en la atención a este colectivo. Quizá hayan olvidado que el DCA nos puede tocar a todos, me puede tocar a mí, a ti y a quienes tienen la oportunidad de mejorar la situación de quien lo sufre».