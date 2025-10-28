LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esperanza García posa junto a una de las sedes en Logroño de ARPA Autismo Rioja, asociación que preside. Sonia Tercero

Esperanza García

Presidenta de ARPA
«Aceptar rápido el autismo es lo mejor porque empiezas a tener ayuda pronto»

La asociación Autismo Rioja celebra su 40 aniversario con un acto en el Parlamento regional en homenaje a sus fundadores y su nueva presidenta reclama más diagnósticos y ayudas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La asociación ARPA Autismo Rioja cumple 40 años y lo celebra con un acto institucional hoy en el Parlamento regional. Esperanza García preside desde ... hace apenas cinco meses la entidad, de la que antes fue vocal. Su propia hija, Nayara, padece Syngap1. Ella es una de las más de 300 personas diagnosticadas con autismo en La Rioja. ARPA Autismo Rioja lucha por su inclusión, atención integral y defensa de sus derechos, aunque el acto de celebración del aniversario también sirve de homenaje a los fundadores de la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  3. 3 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  6. 6

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8 Pena de tres años y dos meses por llamar «serpiente asquerosa» a una policía y tratar de agredirla
  9. 9

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  10. 10

    La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Aceptar rápido el autismo es lo mejor porque empiezas a tener ayuda pronto»

«Aceptar rápido el autismo es lo mejor porque empiezas a tener ayuda pronto»