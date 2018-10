ARTÍCULO INDETERMINADO PP y PSOE se enzarzan (una vez más) a cuenta del artículo 46 requerido ahora por Ceniceros y la lectura sobre el cuándo, cuánto y cómo de la activación TERI SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:07

Un artículo (el 46 del Estatuto de Autonomía) y dos interpretaciones antagónicas (la de populares y socialistas) sobre su aplicación. El voto en contra del PSOE durante el último pleno del Parlamento a la autoenmienda que su rival presentó a una proposición no de Ley propia sobre el modelo de financiación autónomica ha reabierto las hostilidades. En su propuesta de mejora a la iniciativa apoyada finalmente sólo por Cs, el PP pidió instar al Gobierno central a activar la claúsula que debe compensar a La Rioja por el 'efecto frontera' constituyendo la comisión mixta requerida para ello y firmando, entre tanto, un convenio para que el Estado financie la reforma del IES Sagasta.

El portavoz popular en el hemiciclo cargó ayer contra la posición de su contrincante reiterando los argumentos esgrimidos ante la Cámara. Por un lado, los gobiernos del PP son, según la lectura de Jesús Ángel Garrido, los únicos que han materializado el artículo primero con Aznar sufragando Riojafórum y después con Rajoy cediendo la sede del Banco de España en una operación que se reprodujo en otros territorios. Por el otro, el PSOE riojano se desdice del compromiso adquirido en mayo, rechazando así la posibilidad de un dinero extra para la comunidad. «El voto en contra de los socialistas es una traición a La Rioja», infirió Garrido a la vez que restó importancia a que en los dos ejemplos aludidos no mediara la comisión mixta que debe evaluar la cuantía -«lo sustancial es que las dos administraciones llegaron a un acuerdo bilateral»- y que los Presupuestos de la Comunidad hayan incluido durante los últimos quince años 18 millones por este concepto que nunca se han ingresado. «Es una expresión del deseo político», justificó el dirigente popular a preguntas de la prensa instando al principal partido de la oposición a «rectificar» y sustanciar un frente común en lo que calificó como una «cuestión de región».

También Francisco Ocón se remitió al argumentario que ya ofreció sobre la tribuna del hemiciclo para razonar su 'no': quien debe tomar la iniciativa para la activación es el Ejecutivo de La Rioja y la compensación que llegue a pactarse entre las partes debe dedicarse a políticas industriales «y no a otra cosa», dado que la singularidad se implementó por razón del perjuicio que sufren las empresas limítrofes con Álava y Navarra. «No renunciamos a que el Estado financie el Sagasta, pero no en base al artículo 46», matizó el líder de los socialistas riojanos, quien subrayó el compromiso de su partido con la clásula del texto estatutario impulsada en su día a petición del PSOE al tiempo que negó la misma implicación de su rival. «El PP nunca ha creído en esta fórmula», sentenció mientras cuestionó que Rajoy hubiera contemplado asumir el coste de las obras del Sagasta antes de salir de Moncloa.

Jesús Ángel Garrido PP «El artículo 46 sólo se ha activado con gobiernos del PP y el 'no' ahora del PSOE es una traición a La Rioja»Francisco Ocón PSOE «Es difícil que el PP hable de financiación cuando ni siquiera ha explicado cómo pagó su sede en Logroño»

Y para sostener su tesis, la propuesta de resolución que los socialistas plantearon en el Debate del estado de la región del 2016 pidiendo que el Gobierno riojano fijara un acuerdo a dos bandas con el central como prevé el Estatuto y que no fue secundada por la bancada popular. «Nuestro voto el pasado pleno fue de coherencia para denunciar la desvergüenza del PP», resumió Ocón para concluir: «Es difícil que hablen de financiación cuando ni siquiera han explicado cómo pagaron su sede de Logroño».