Al leer el titulo alguien puede pensar que me estoy refiriendo al artículo de la Constitución que autoriza al Gobierno a intervenir una comunidad autónoma. No, ése es el artículo 155. El artículo 151 es el de la vía rápida de acceso a la autonomía. Pero, en realidad, a lo que me refiero es que éste artículo que usted está leyendo hace el número 151 de esta sección de 'Finanzas de andar por casa'. Y como estamos a las puertas del mes de vacaciones por excelencia, agosto, voy a comentar la cara y cruz de este verano: Casado/Sánchez.

El PP acaba de elegir a su nuevo líder, Pablo Casado. Al contrario que su oponente -una mujer vacua, sin ideas conocidas, con estrepitosos fracasos al frente del CNI y del Gobierno (véase las urnas de los referéndums catalanes que no detectó, los propios referéndums, la fuga de los independentistas y el resultado de su defendido diálogo)- y el canibalismo ejercido en su propio partido (Aguirre, Soria, Cañete, Cifuentes, Margallo, etc) aparece un chico joven, con convicciones, con un ideario, sin complejos, convencido y con voluntad de llevarlos a cabo. No me extraña que a la izquierda e independentistas no les guste, ellos hubieran preferido a su oponente, era uno de ellos. No por acción sino por omisión. Creo que se ha acabado el PP timorato y acomplejado para dar paso a un partido con personalidad. Muchos ciudadanos estaban esperando una excusa para votar al PP, ahora la tienen. Casado se define liberal conservador y para que no defraude hacen falta dos cosas: que haga lo que piensa y que la vieja guardia sorayista le deje hacer.

Si Casado es la cara, Sánchez es la cruz. En su agenda cultural nocturna usa el avión oficial. Éste es, como Pablo Iglesias, el que nos iba a dar lecciones de honestidad y de limpieza democrática, más bien diría yo de egolatría y ansias de poder. Nos prometió, hasta la saciedad, que cuando llegase al gobierno publicaría las listas de los acogidos a la última amnistía fiscal y ahora dice que de lo dicho nada de nada. Sabido es que los liberales nos oponemos a los impuestos, pero no a las leyes. Así que aquellos que defraudan que lo paguen caro y no se vayan de rositas. Los socialistas, y la izquierda en general, atacan despiadadamente al PP por la amnistía fiscal del 2012 y, quiero creer que es por su amnesia mental: se olvidan de que si el PP ha hecho una amnistía fiscal el PSOE ha hecho dos. Luego, si los del PP son amigos de los ricos defraudadores, los del PSOE son el doble de amigos. La primera la hizo el socialista Miguel Boyer en 1984 y la segunda en 1991 con Carlos Solchaga. De esa lista de defraudadores irremediablemente deberíamos conocer los nombres de las PEP (Personas de Exposición Pública), gente que por sus dedos ha pasado el dinero de nuestros impuestos y quién sabe si se les ha quedado algo pegado. El análisis del porqué Sánchez no publica la lista tiene tres posibles lecturas: 1) Desconocía que publicarla era ilegal. En tal caso dice muy poco de su preparación. 2) Lo sabía, pero aún así lo dijo. Eso significaría que mintió a sabiendas descaradamente. 3) Al conocer la relación de defraudadores ha visto que hay personas que no le interesa que se sepa su nombre. ¿Por qué? ¿Son del PSOE? Si no se publica nunca lo sabremos. Hay juristas que mantienen que si se modifica la ley, se puede.

Este artículo 151 cierra una etapa de 'Finanzas de andar por casa'. Ha sido un trayecto emocionante y enriquecedor. Agradezco a Diario LA RIOJA y en especial a su director la oportunidad que me han dado y sobre todo la libertad para expresar mis ideas y opiniones. Defendamos la libertad, la propiedad privada y la igualdad de oportunidades.

Martín Torres Gavíria

Twitter @MTorresGaviria