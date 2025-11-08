Artes en vivo que dejaron seis millones en taquilla

Los grandes festivales han fortalecido la industria cultural española y La Rioja no se queda al margen. Artes escénicas, música popular y clásica generaron el ... año pasado 5,91 millones de euros solo en concepto de taquilla. Pero la idea de concierto como un evento aislado y festivo ha quedado superada ampliamente, aunque la SGAE registra que el año pasado se llevaron a cabo 420 en la región solo en el concepto de música popular (pop, rock, flamenco, latino, hip hop, electrónica…).

Los festivales y macrofestivales son la evolución hacia una maquinaria completa, que desde lo cultural ejerce como palanca económica y social: hostelería, hoteles, turismo, consumo… Los festivales ya no son solo música, sino una forma de ocio (e incluso vital) en sí misma. Holika y Gran Reserva, en Calahorra; RockLand, en Santo Domingo de la Calzada; o Muwi, en la capital, son los hijos del ya veterano Iberpop/Actual, el festival pionero en la comunidad.

Los resultados de esta pujanza son evidentes. Las taquillas de los conciertos en vivo 'tradicionales' supusieron 1,63 millones de euros en 2024, según el Informe Anual de la SGAE. La de los festivales y macrofestivales duplicaron esa cifra (3,34 millones).

Es la evidencia económica de un sector musical convertido «en el motor cultural riojano», según la entidad que vela por los derechos de los autores. Pero hay más. Por ejemplo, solo en un año el número de espectadores de los conciertos de música popular creció un 18%, pasando de 180.241 a 213.279, otro récord.

La música clásica no puede con su hermana contemporánea y dejó unos datos más discretos en La Rioja, pero también reseñables. A los 140 conciertos contabilizados por la SGAE acudieron 57.966 espectadores que abonaron 266.254 euros por las entradas.

Y los datos regionales no son una excepción. El pasado año fue el que más actividad musical y más ingresos generó en la serie histórica de la SGAE que nace en 2008, con casi 34 millones de personas que acudieron a conciertos y 718,8 millones de euros de recaudación.

Son las artes escénicas las que no han podido recuperar los datos prepandémicos en La Rioja. Pese a que 2024 fue un buen año, con un 6,9% de aumento de las funciones (279 el pasado año) la oferta es inferior a la de 2019 y los resultados económicos están todavía muy por debajo de ese año. Los 681.964 euros recaudados en 2024, de los que 525.000 se debían al teatro, suponen un 31,5% menos de ingresos en taquilla que un lustro antes.