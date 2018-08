El arte de ver mundo

Conocer mundo es un sueño que muchos tienen en mente pero pocos pueden o se atreven a realizarlo. Arturo Andrés es una de esas personas que no temen aprovechar las oportunidades de vivir en otros países sin miedo a lo desconocido.

En los últimos meses el riojano Arturo Andrés Valdemoro ha estado residiendo en la ciudad griega de Salónica aprovechando una beca de la Universidad de La Rioja, donde cursa la carrera de Ingeniería Mecánica. Pero este no es el primer país que le acoge. A su vuelta a España cuenta sus experiencias en los tres países en los que ha vivido durante los dos últimos años.

Primero estuvo en Australia durante un año, lo que define como «una experiencia que nunca va a olvidar». Comenta que deseaba irse a la ciudad de Sidney desde que se enteró de que era posible hacerlo desde la UR y añade que «no ha conocido personas tan acogedoras como los australianos».

«No descarto irme de Logroño o de España al acabar la carrera», comenta Arturo

Cuando aún se encontraba allí recibió una llamada de su madre en la que le comentaba la posibilidad de inscribirse en una beca de desplazamiento para Corea del Sur que se cerraba al día siguiente. «No me lo pensé y me apunté», recuerda Arturo. Algo que, según sus propias palabras, «fue muy precipitado» pero es una demostración de su espíritu aventurero. Ya en Seúl se dio cuenta de que esta experiencia iba a ser mucho más difícil. «Tenía seis horas de clase de coreano y luego me lo tenían que explicar en inglés», comenta. El desplazamiento y las temperaturas también eran complicadas: «Dos horas de viaje sumadas al frío acabaron siendo un ciclo constante de la residencia a la universidad y viceversa», rememora.

Pero no hay dos sin tres, y una mala experiencia no iba a cortar las alas de este 'artista' de ver mundo que se embarcó en un nuevo viaje esta vez hacia tierras griegas, y concretamente, Salónica fue la ciudad que lo acogió.

Cuenta que la cultura griega «es muy parecida a la española» y que «se hace muy difícil no sentirse como en casa» pero también se muestra sorprendido con algunas costumbres del país heleno, sobre todo en el ámbito religioso, tal y como cuenta: «La gente se santigua cada vez que pasa por una iglesia, es más el otro día se santiguaron al ver un muerto en una película».

Afirma que no ha tenido problemas con la comunicación porque, como dice, «los griegos tienen un gran nivel de inglés y además tardé poco en aprender el alfabeto griego». No descarta irse fuera, «de Logroño o de España», al acabar la carrera, en lo que sería un cuarto capítulo de sus viajes.