Arsido celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

La Asociación Riojana de Síndrome de Down (Arsido) celebró este viernes en Fundación Ibercaja La Rioja un acto institucional en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. Dentro de su programación, este sábado organiza también una jornada de divulgación en temas relacionados y de especial interés para las personas con Síndrome de Down y sus familias.